República Dominicana

República Dominicana encara el reto de reducir la deuda pública para aspirar al grado de inversión, según Moody’s Ratings

La calificadora internacional destaca que alcanzar una mejor calificación crediticia requerirá un plan sostenido de reformas fiscales, mayor independencia del Banco Central y ajustes en subsidios estructurales como el eléctrico

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La banca dominicana ocupa el segundo lugar en reputación entre sistemas financieros de Latinoamérica y Estados Unidos, según el RepCore® Banca 2026. (Cortesía: Pixabay)
La banca dominicana ocupa el segundo lugar en reputación entre sistemas financieros de Latinoamérica y Estados Unidos, según el RepCore® Banca 2026. (Cortesía: Pixabay)

El analista soberano de Moody’s Ratings, Bill Foster, identificó como principal reto para la República Dominicana la necesidad de reducir el peso de la deuda pública respecto al producto interno bruto (PIB) si el país aspira a alcanzar el grado de inversión en los próximos años, explica una nota publicada por Diario Libre.

La meta exige un plan sostenido de reformas fiscales y una reducción de gastos estructurales, especialmente los vinculados al subsidio eléctrico, que en 2025 implicó un desembolso de 103.867,9 millones de pesos, detalla la información.

Para avanzar hacia la mejora de la calificación crediticia, Foster subrayó que el país debe fortalecer la institucionalidad y garantizar mayor independencia del Banco Central.

El analista de una de las principales agencias de calificación crediticia global indicó que una consolidación fiscal sostenida, acompañada de una reforma tributaria, es imprescindible para cumplir con los estándares internacionales que exigen las agencias calificadoras.

El proceso para que República Dominicana logre el grado de inversión incluye una serie de transformaciones económicas, fiscales e institucionales, destaca la información de Moddy´s citada por el medio local.

FOTO DE ARCHIVO. Logo de Moody's Corporation en su sede principal en Manhattan, Nueva York. 12 de noviembre, 2021. REUTERS/Andrew Kelly
FOTO DE ARCHIVO. Logo de Moody's Corporation en su sede principal en Manhattan, Nueva York. 12 de noviembre, 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Según Foster, se trata de un objetivo que podría alcanzarse en un plazo aproximado de cinco años, siempre que se implementen los cambios demandados. Entre las prioridades figura la mejora en la calidad de las instituciones y la política pública, así como una mayor disciplina en el manejo de la deuda y la relación entre intereses y recaudación fiscal.

Calificación crediticia y perspectivas de crecimiento

Actualmente, la economía dominicana se encuentra a dos escalones del grado de inversión, tras la mejora de la calificación por parte de Moody’s Ratings de “Ba3+” a “Ba2” con perspectiva estable a mediados del año anterior.

Para sostener el crecimiento proyectado del PIB en torno al 5 % anual, se requerirán reformas adicionales en sectores clave como la infraestructura, el turismo y la diversificación económica.

Para que República Dominicana obtenga el grado de inversión, el país debe ejecutar una reforma fiscal que incremente los ingresos, reduzca subsidios y mantenga una senda clara de consolidación fiscal. Foto cortesía.
Para que República Dominicana obtenga el grado de inversión, el país debe ejecutar una reforma fiscal que incremente los ingresos, reduzca subsidios y mantenga una senda clara de consolidación fiscal. Foto cortesía.

René Medrano, ejecutivo de Moody’s para Centroamérica y citado también por Diario Libre, valoró el desempeño de la banca dominicana y destacó indicadores robustos en calidad de activos, baja morosidad, buena rentabilidad, capitalización y liquidez.

El analista económico añadió que el entorno operativo en República Dominicana es uno de los más sólidos en la región, aunque señaló que persiste el desafío de aumentar la inclusión financiera, dado que una parte considerable de la población aún no accede al sistema bancario.

Para que República Dominicana obtenga el grado de inversión, el país debe ejecutar una reforma fiscal que incremente los ingresos, reduzca subsidios y mantenga una senda clara de consolidación fiscal.

De igual manera, será crucial continuar mejorando la institucionalidad y diversificando la economía, lo que podría consolidarse en el mediano plazo si se cumplen las recomendaciones de los analistas de Moody’s.

Estas conclusiones se emitieron durante la conferencia anual Inside Latam República Dominicana 2026, donde los representantes de la calificadora Moody´s destacaron tanto los avances como los retos que enfrenta la nación en materia económica y financiera.

Moody’s es una agencia de calificación crediticia global que evalúa la solvencia financiera de empresas, gobiernos y bancos. Asigna calificaciones de riesgo a sus bonos y deuda, ayudando a los inversores a determinar la probabilidad de impago de los países.

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