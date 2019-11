- No estoy diciendo que esta medida nos va a resolver mágicamente la situación dramática que tienen muchos habitantes en la Argentina. Es una medida en el marco de un paquete de políticas. Antes de eso no se olvide que aprobamos la Ley de Emergencia Alimentaria no hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente el Poder Ejecutivo no viene cumpliendo con lo que esperábamos que sucediese a partir de la aprobación de la ley, porque realmente no hubo disposición de partidas que hagan efectiva la necesidad de atender esa necesidad. Pero está aprobado y no tengo ninguna duda de que a partir del 10 de diciembre se va a hacer efectiva.