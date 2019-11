— No, es útil. No me parece malo tampoco. Yo creo que hoy lo que le toca gobernar es un frente político que tiene distintas, y que no solamente va a ser mirado por Cristina, va a ser mirado por muchos. Si vos te fijas el Frente de Todos tiene un montón de distintas vertientes políticas, así como las tiene Juntos por el Cambio . Y no todas siempre estuvieron juntas. Por lo tanto seguramente va a ser un gobierno mirado. Pero eso a mí me pone contento, porque cuando uno es mirado también es controlado. Y no creo que va a ser controlado solamente por el resto del Frente de Todos, también va a ser controlado por el resto de los partidos que nos toca estar en las Cámaras. Y creo que este es un gobierno que tiene mucho que discutir ahí. Yo estoy convencido de que de los problemas que tiene la Argentina no se sale con un gobierno ejecutivo fuerte, se sale con un gobierno que apueste al diálogo y al consenso con el resto de los partidos . Por eso hay cosas que me caen bien. Yo soy de los radicales que cuando el resto habla de Alfonsín no se pone triste porque te roban una bandera, al revés. También no podés hablar de Alfonsín y hablar de súper poderes, son cosas incompatibles.