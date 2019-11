—Mal, mal, mal. Me pareció excesivo, me pareció como una sorpresa, pensé que... A mí me dicen de todo cotidianamente, realmente te lo digo. Desde lo físico hasta lo político. Lo político nunca en realidad.... En este sector la tendencia no es a querer discutir política conmigo, quieren inhabilitarme como interventora de la política. Entonces tienen que descubrirme otras cosas, desde mi peso hasta el sueldo que cobraría yo como todo el resto de los legisladores o mi madre, repentinamente, ¿no? Para mí fue fuerte porque tenía que expresarle a alguien que no tomó la decisión de meterse en estas dinámicas y lógicas de mierda, verdaderamente, que iba a estar todo bien. Yo no estoy segura de si va a estar todo bien o si esta no es la primera de muchísimas en esto que elijo. La verdad ya sacada les dije: “Qué miedo les da una piba de 19 años”.