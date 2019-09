- Sí, totalmente. Soy amigo personal de dos ministros de cada uno, de Rogelio Frigerio y de un potencial ministro como Guillermo Nielsen, a quien le dije hace 2 semanas: “¿sabés qué me sucede? Cuando hablo con vos me pasa lo mismo que con Rogelio en 2015, antes de que ganaran y después habiendo ganado. La enfermedad de la Argentina es extremadamente compleja, con un cuadro macroeconómico complicadísimo, y estamos a 2 meses de que tengan que asumir; y no hay equipo; y no hay plan . Eso pasa en 2019 y pasaba en el 2015. ¿En aquel momento qué sucedió? el Gobierno llegó a diagnósticos a las apuradas que fueron realizados sin los estudios pertinentes, que condujeron a políticas erradas y que llevaron a pésimos resultados que se fueron acumulando unos sobre otros. Y ustedes, por lo que veo, están cometiendo sino el mismo error uno muy parecido, pero con un cuadro de situación todavía mucho más complejo".