Y, dada la singular presión tributaria, con casi 170 gravámenes en el agregado de Nación, provincias y municipios, en general con nombres que no suenan a impuesto, pero que son y cumplen esa función, no parece osado pensar que Alberto Fernández y sus equipos de asesores estén analizando formas de imposición análogas al "ahorro forzoso" de fines de 1987, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. En aquel momento, ante el fracaso del Plan Austral de estabilización, debido esencialmente a que la dirigencia política no quiso asumir el costo de achicar las finanzas públicas. Mario Brodersohn, entonces secretario de Hacienda en la gestión de Juan Vital Sourrouille al frente del Ministerio de Economía y luego de sus sucesores, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez, ideó los fundamentos de la Ley 23549 de Ahorro Obligatorio, más conocida como "Ahorro Forzoso".