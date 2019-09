Si bien no dejaron trascender la idea de la propuesta, en Hacienda afirmaron que el problema hoy es de plazos, por lo que se infiere que se está pensando en una extensión "amigable", no es un cambio en las condiciones de los bonos. "La Argentina no tiene un problema de solvencia, pero sí de liquidez", afirmó una fuente del Palacio de Hacienda.