Caer en la instancia de incumplimiento de los pagos comprometidos por el gobierno actual con el FMI no estará exenta de costos, en particular si se optara por un default liso y llano, como el que tuvo Perú en 1985 y muchos países africanos y algunos menores de Asia; Grecia en 2015; y actualmente Somalia por USD 332 millones y Sudán USD 1.319 millones, entre muchos otros que tuvieron atrasos generalizados con todos los acreedores , y no con el organismo de crédito multilateral individualmente.