Para Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, "a precios tan bajos no hay compradores, es que todavía se está limpiando de los caídos. Así como quedó la Bolsa, juega en contra. Y si a estos precios de una baja colosal en dólares no hay compradores, los va a buscar más abajo. De nada vale analizar los precios caídos del panel líder si el mercado no se tranquiliza".