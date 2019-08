– En el Banco Central dicen que no tiene esa restricción como objetivo permanente, de largo plazo, sino para tratar de ordenar una economía que venía totalmente desencajada. ¿Usted cree que ahora si se está en condiciones de flexibilizar la política monetaria, no se correría el riesgo de espiralizar la inflación?

– No, creo que el paso fundamental ya se dio, que fue a partir del segundo acuerdo con el Fondo, porque lo que se logró fue que se interrumpiera el proceso por el cual el Banco Central le transfería recursos al Tesoro, porque era extremadamente nocivo. Y de continuar este Gobierno esa situación va a seguir. Y lo que escucho de asesores económicos de Alberto Fernández, como Guillermo Nielsen, es que es partidario de la separación del Banco Central y el Tesoro, por lo tanto en la retórica esa situación va a continuar. Y habiendo tomado ese paso, no hay razón por la cual la política monetaria no debería normalizarse, es decir ir a una tasa de expansión monetaria normal, como la que hacen todos los países normales del mundo; y comenzar a bajar la tasa de interés de las Leliq, gradual, pero sostenidamente del 63% que tiene hoy, al rango del 0% a 15% anual.