Deportes

Fue secuestrada y abusada a los 14 años, su caso conmovió a Estados Unidos y ahora ganó un torneo de fisicoculturismo

Elizabeth Smart permaneció cautiva durante nueve meses. Tras convertirse en la voz de las víctimas de abuso sexual, incursionó en el deporte: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”

Guardar
Elizabeth Smart, un ejemplo de resiliencia
Elizabeth Smart, un ejemplo de resiliencia

Durante nueve meses, Elizabeth Smart vivió en la oscuridad del secuestro, aislada del mundo y de su familia. Tenía 14 años cuando fue arrancada de su habitación en Salt Lake City y, a partir de esa noche, su nombre quedó ligado a una de las historias de supervivencia más impactantes de Estados Unidos. El país entero la buscó y su rescate se convirtió en símbolo de esperanza. 24 años después, vuelve a ser noticia, pero ahora por una hazaña que no tiene que ver con el miedo, sino con el coraje: logró el primer lugar en una competencia de fisicoculturismo.

Elizabeth se consagró en la categoría Fit Model Novice durante la competencia Wasatch Warrior realizada el último fin de semana en Salt Lake City, Utah, a sus 38 años. Además de este triunfo, Smart logró el segundo puesto en la categoría Fit Model y el tercero en Fit Model Masters 35+ en la misma jornada.

Smart, quien durante años vivió marcada por las cicatrices del abuso y la violencia, encontró en el deporte una forma de reconstrucción. En el escenario, vestida con un bikini azul, no solo exhibió músculos, sino también la huella de una batalla ganada día tras día en silencio. “Estoy orgullosa de mi cuerpo y de todo lo que ha atravesado. Me niego a avergonzarme de él”, escribió en sus redes sociales.

Elizabeth Smart
Elizabeth Smart junto a las demás competidoras

“Me preocupaba que no me tomaran en serio, que pensaran que ya no era digna de seguir trabajando como defensora de los sobrevivientes”, agregó la deportista. El secuestro de Elizabeth Smart en 2002 paralizó a su familia y movilizó a toda una nación. La cobertura mediática, los voluntarios y el trabajo incansable de sus padres permitieron que, nueve meses después, fuera rescatada.

La noche del 5 de junio de aquel año, tras una ceremonia escolar en el colegio Bryant, los Smart regresaron a su residencia en Federal Heights, un barrio exclusivo de Salt Lake City. Alrededor de las 2 AM, un hombre ingresó al dormitorio de Elizabeth y su hermana menor, armado con un cuchillo. Ambas niñas reconocieron en la voz del secuestrador a un conocido de la familia. Temiendo por sus vidas, Elizabeth fue obligada a salir mientras su hermana, Mary Katherine, fingió dormir. Pasaron casi dos horas antes de que la niña de nueve años reuniera valentía para alertar a sus padres. El intruso, identificado luego como Brian David Mitchell, ya se había evaporado.

Elizabeth Smart
La busqueda de Elizabeth Smart (Captura de video)

Meses antes, Lois Smart, madre de Elizabeth, invitó a un mendigo que se hacía llamar “Emmanuel” a realizar reparaciones domésticas. Este acto de solidaridad se transformó en la desgracia de la familia, ya que el hombre, cuyo nombre real era Brian David Mitchell, se obsesionó con la menor. Acompañado de su pareja Wanda Barzee, ejecutó el secuestro y mantuvo cautiva a Elizabeth a menos de cinco kilómetros del hogar de la víctima.

Durante el cautiverio, la adolescente fue encadenada, sufrió abusos sexuales reiterados —Mitchell argumentaba motivaciones “religiosas” para justificar sus crímenes— y fue sometida a constantes amenazas. Además de privación de alimento, Elizabeth fue forzada al consumo excesivo de alcohol y a reproducir pornografía. La pareja, moviéndose entre Utah y California, intentó incluso secuestrar a otra menor, aunque fracasó en ese intento.

Elizabeth Smart en su infancia (Netflix)
Elizabeth Smart en su infancia (Netflix)

La investigación policial recaía bajo la absoluta presión mediática, potenciada por la participación directa de los familiares y la emisión constante de alertas de desaparición. Se llegó a involucrar a detectives de homicidios y al propio presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien abogó por establecer sistemas de alerta rápida nacional para menores desaparecidos.

El salto cualitativo en la investigación llegó al emitirse el retrato del secuestrador en el programa America’s Most Wanted. Esta exposición llevó a que los propios hijastros de Mitchell lo identificaran por su nombre completo y lo reportaran a las autoridades.

Poco después, ya en su regreso a Utah, Mitchell, Barzee y Elizabeth fueron vistos por dos matrimonios distintos, quienes, al reconocerlos por la transmisión televisiva, notificaron al 911. La policía actuó de inmediato y el 12 de marzo de 2003, la adolescente fue rescatada en la ciudad de Sandy con vida.

Tras superar las secuelas del secuestro, Smart se transformó en una activista central en la lucha contra el abuso y la explotación sexual. Impulsó la promulgación del sistema Alerta AMBER en el Congreso de Estados Unidos y fundó en 2011 una organización que lleva su nombre, orientada a la prevención y atención a víctimas.

Esto ha sido un gran cambio para mí, ha sido duro, me ha empujado, me ha desafiado a no rendirme. Estoy muy orgullosa de mí misma por haberlo hecho. Estoy muy orgullosa de mi cuerpo y quiero celebrarlo. Mi cuerpo me ha llevado a través de cada uno de los peores días, de cada experiencia infernal y agotadora; ha creado y criado a tres hermosos hijos; mi cuerpo ha estado a la altura de cada uno de los retos que la vida le ha presentado y me ha llevado adelante”, sostuvo tras la competición de culturismo.

“Solo espero que todos encontremos el valor para perseguir nuevas experiencias, metas, superarnos a nosotros mismos y, lo más importante, la felicidad”, concluyó.

Temas Relacionados

Elizabeth Smartfisicoculturismoculturismodeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Tras la victoria en el Superclásico, el Xeneize rinde un nuevo examen en Florencio Varela. Desde las 20, por ESPN Premium

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

El argentino estalló contra el público español en medio de un partido caliente ante el local Daniel Mérida

“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un estreno sólido en el Madrid Open

Derrotaron al francés Gael Monfils y al alemán Daniel Altmaier -respectivamente- en sets corridos. Mariano Navone había logrado el primer triunfo del día.

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un estreno sólido en el Madrid Open

El ex chef de Cristiano Ronaldo reveló detalles de su dieta: la tradicional bebida que evita y los alimentos prohibidos

El italiano Giorgio Barone habló del plan alimenticio del futbolista de 41 años

El ex chef de Cristiano Ronaldo reveló detalles de su dieta: la tradicional bebida que evita y los alimentos prohibidos

La emoción de Ruggeri cuando le mostraron una foto suya con Maradona y la historia de la cinta de capitán

El campeón del mundo de 1986 recordó en profundidad un objeto simbólico guardado que recibió por parte del histórico 10 mientras compartían vestuario en la selección argentina

La emoción de Ruggeri cuando le mostraron una foto suya con Maradona y la historia de la cinta de capitán
DEPORTES
Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un estreno sólido en el Madrid Open

El ex chef de Cristiano Ronaldo reveló detalles de su dieta: la tradicional bebida que evita y los alimentos prohibidos

La emoción de Ruggeri cuando le mostraron una foto suya con Maradona y la historia de la cinta de capitán

TELESHOW
Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”

Guido Süller y Hernán Sanabria sellaron su amor con una boda íntima en Buzios: emoción y alegría a flor de piel

Es mi sueño, Carlos Baute y el desafío con La Mona Jiménez: “¿Tú sabes qué es eso en mi país?”

La incomodidad de Benjamín Vicuña ante la pregunta directa de Ángel de Brito: “¿Siempre fuiste infiel?"

Susana Giménez palpita el Martín Fierro de la Moda 2026 con la elección de un look deslumbrante

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los terremotos frenan de golpe: el fenómeno sísmico que reveló un estudio

Por qué los terremotos frenan de golpe: el fenómeno sísmico que reveló un estudio

El bogavante bicolor encontrado en Cape Cod sorprende por sus colores y rareza genética

Sector pesquero lanza sus redes y presenta propuesta para incrementar las exportaciones panameñas

La llegada de visitantes no residentes a Guatemala supera los 849 mil entre enero y marzo de 2026

Dieciséis empresas muestran interés en gerenciar la construcción del teleférico de San Miguelito en Panamá