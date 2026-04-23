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Vacuna contra el VPH: la clave para prevenir el cáncer y quiénes deben recibirla

Vacunar a niños y niñas durante la infancia y la adolescencia reduce de forma significativa el riesgo de padecer cáncer en la adultez

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Salud de Colombia garantiza la vacuna gratuita contra el VPH para la población priorizada a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas sexualmente activas tendrá el Virus del Papiloma Humano (VPH) en algún momento de su vida, muchas veces sin saberlo. Se trata de una de las infecciones más comunes a nivel mundial, que generalmente no presenta síntomas, pero que con el tiempo puede derivar en enfermedades graves como cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano y garganta.

La vacunación temprana contra el VPH es la estrategia de prevención más efectiva para reducir el riesgo de infecciones y complicaciones posteriores. (Famisanar)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el impacto del VPH es significativo en la salud global. En 2022, el cáncer de cuello uterino fue la cuarta causa de cáncer y muerte en mujeres, con aproximadamente 660.000 nuevos casos y 350.000 muertes en el mundo. En 2019, el virus estuvo asociado a cerca de 620.000 casos de cáncer en mujeres y 70.000 en hombres.

Estos datos reflejan una realidad clara: el VPH es común, silencioso y prevenible.

La vacunación: la herramienta más efectiva de prevención

Frente a este panorama, expertos de EPS Famisanar coinciden en que la vacunación temprana es la estrategia más efectiva para reducir el riesgo de infección y sus complicaciones.

La vacunación temprana contra el VPH en niños y niñas de 9 a 17 años es la herramienta más efectiva de prevención, destacan los expertos de EPS Famisanar.
EPS Famisanar ofrece asesoría y acceso a la vacuna contra el VPH en su red de servicios, sin necesidad de fórmula médica y con disponibilidad en todo el país. (Famisanar)

La prevención del VPH no tiene género. Niñas y niños pueden verse beneficiados por la vacuna, por lo que el llamado también es para madres, padres y cuidadores: llevar a los menores a vacunar es una decisión que protege su salud futura.

La vacuna está dirigida a niños y niñas entre los 9 y 17 años, etapa en la que el sistema inmunológico responde de manera más eficaz. En Colombia, el esquema vigente contempla una sola dosis, lo que facilita su aplicación y mejora la cobertura en la población objetivo.

Los especialistas en la salud destacan que la inmunización antes del contacto con el virus permite una protección más sólida y duradera a lo largo de la vida.

Vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)
La vacunación temprana contra el VPH en niños y niñas de 9 a 17 años es la herramienta más efectiva de prevención, destacan los expertos de EPS Famisanar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la vacuna contra el VPH

Diversos estudios internacionales han demostrado que la vacuna puede reducir hasta en un 90% las infecciones por VPH en adolescentes y mujeres jóvenes. Su seguridad y eficacia están respaldadas por millones de dosis aplicadas en todo el mundo.

Además de prevenir la infección, la vacunación reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar cáncer en la adultez, especialmente el cáncer de cuello uterino.

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), garantiza el acceso gratuito a la vacuna para la población priorizada.

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Diversos estudios internacionales demuestran que la vacuna contra el VPH puede reducir hasta en un 90% las infecciones en adolescentes y mujeres jóvenes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dosis única genera una respuesta inmunitaria robusta y duradera, contribuyendo también a la disminución de lesiones precancerosas, verrugas genitales y mortalidad asociada a estas enfermedades.

¿Cómo acceder a la vacuna contra el VPH?

  • La vacuna contra el VPH es gratuita para niños y niñas entre los 9 y 17 años y no requiere fórmula médica.
  • Está disponible en los puntos de vacunación habilitados por las entidades territoriales y las EPS en todo el país.
  • Entidades como EPS Famisanar orientan a sus afiliados y garantizan la aplicación según el esquema recomendado, facilitando el acceso dentro de su red de servicios.

Una decisión que protege el futuro

La vacunación contra el VPH es una herramienta segura, gratuita y altamente efectiva para prevenir enfermedades asociadas a este virus, especialmente el cáncer de cuello uterino. Iniciar y completar el esquema de vacunación en la niñez y adolescencia protege la salud presente y futura, sin distinción de género, y representa una de las decisiones más importantes para el bienestar a largo plazo.

Los horarios de atención de los puntos de EPS Famisanar pueden consultarse en la página web oficial.

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