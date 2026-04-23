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Arabia Saudita, posible rival de Argentina en el Mundial, anunció al nuevo entrenador tras el despido de Hervé Renard

La federación saudí eligió a un técnico con amplio recorrido en clubes de Medio Oriente y Europa para encabezar al seleccionado en el torneo internacional, donde compartirá grupo con España, Uruguay y Cabo Verde, y podría enfrentar a la Albiceleste en 16avos

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Georgios Donis es el nuevo entrenador de la Selección de Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)
Georgios Donis es el nuevo entrenador de la Selección de Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo, la Federación de Arabia Saudita oficializó que Georgios Donis asumirá como nuevo seleccionador nacional, tras la salida de Hervé Renard. El entrenador griego enfrentará en la fase de grupos a España, Uruguay y Cabo Verde, y, según la conformación de llaves, podría verse las caras con la Selección Argentina en los 16avos de final.

La confirmación de Donis llegó luego de una breve etapa de rumores y desmentidas en el fútbol saudí. El técnico, de 56 años, reemplaza a Renard, quien fue destituido después de dos derrotas en amistosos internacionales ante Egipto y Serbia. La federación saudita resolvió la búsqueda con rapidez debido a la proximidad del torneo.

Donis cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol asiático y europeo. Su experiencia en Arabia Saudita incluye pasos por Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh y Al-Khaleej. Con Al-Hilal, logró tres títulos y consolidó un perfil que la dirigencia local valora por su pragmatismo y capacidad de adaptación. En Europa, dirigió a clubes como Panathinaikos, AEK Atenas, PAOK y Atromitos en Grecia, además de APOEL en Chipre y Maccabi Tel Aviv en Israel, donde también conquistó títulos nacionales.

Herve Renard fue despedido por la federación saudí a menos de dos meses del Mundial 2026 (REUTERS/Marko Djurica)
Herve Renard fue despedido por la federación saudí a menos de dos meses del Mundial 2026 (REUTERS/Marko Djurica)

Esta será la primera experiencia de Donis al frente de una selección nacional y su contrato se extenderá hasta julio de 2027. El entrenador nació en Alemania pero desarrolló su carrera futbolística y como técnico en Grecia y el extranjero. Como jugador, formó parte de la selección helénica en 24 ocasiones y se desempeñó en clubes de Grecia e Inglaterra.

Previo a la oficialización, el presidente de Al-Khaleej, Ahmed Khuraida, había descartado la salida de Donis, aunque finalmente la designación fue confirmada por los canales oficiales de la federación. El propio club anunció a su sucesor, Gustavo Poyet, y le deseó éxitos al nuevo seleccionador saudí.

El debut de Arabia Saudita en el Mundial será ante Uruguay el 15 de junio en Miami. Durante la preparación, el equipo programó un amistoso ante Ecuador en Nueva Jersey el 30 de mayo. El grupo H, que integra Arabia Saudita, determinará también uno de los posibles cruces con la selección argentina en la siguiente fase, dependiendo de las posiciones en la tabla.

La designación de Donis busca imprimir estabilidad y resultados a un equipo que en la última Copa del Mundo sorprendió al derrotar a la Argentina de Lionel Messi, bajo la conducción previa de Renard. Ahora, con un cuerpo técnico renovado, la federación apuesta por la experiencia internacional del entrenador griego para afrontar el desafío mundialista.

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