La combinación de compuestos únicos favorece la regeneración celular y potencia la firmeza, revelan diversos estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La granada se consolida como una de las frutas más apreciadas por sus beneficios para la salud y la piel.

Distintos estudios y especialistas destacan su alto contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos, que la posicionan como un aliado natural contra el envejecimiento.

El consumo regular de granada puede ayudar a proteger las células, favorecer la regeneración cutánea y mantener la piel con una apariencia más firme y saludable.

La granada destaca como fruta antienvejecimiento por su alto contenido de antioxidantes beneficiosos para la salud y la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la granada

La granada es una fruta valorada por sus propiedades antienvejecimiento, principalmente gracias a su alto contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos.

En este sentido y de acuerdo con el artículo científico Potenciales antioxidantes de la granada, entre sus principales cualidades en este aspecto se encuentran las siguientes:

Combate el daño oxidativo: Los polifenoles, antocianinas y flavonoides presentes en la granada neutralizan los radicales libres, responsables del envejecimiento celular prematuro.

Estimula la regeneración celular: El ácido elágico, abundante en la granada, favorece la reparación y regeneración de las células de la piel, ayudando a mantener un aspecto más joven.

Mejora la elasticidad de la piel: El consumo regular de granada puede aumentar la producción de colágeno, proteína esencial para la firmeza y elasticidad de la piel.

Reduce la formación de arrugas: Sus antioxidantes protegen las fibras de colágeno y elastina del daño ambiental, lo que ayuda a prevenir la aparición de líneas finas y arrugas.

Protege contra los daños del sol: Algunos estudios sugieren que los compuestos de la granada pueden ayudar a reducir el daño causado por la radiación ultravioleta, disminuyendo la inflamación y el envejecimiento inducido por el sol.

Favorece la hidratación: El extracto de granada ayuda a mantener la piel hidratada, lo que contribuye a una apariencia más tersa y saludable.

Apoya la salud general: Sus efectos antiinflamatorios y de protección cardiovascular también contribuyen indirectamente a retrasar los signos visibles del envejecimiento.

El consumo regular de granada estimula la regeneración celular y favorece una piel más joven y firme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir granada para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento de la granada, se recomienda consumirla en distintas presentaciones que permiten conservar la mayor cantidad de antioxidantes y compuestos bioactivos. Estas son algunas opciones:

Fruta fresca: Comer los granos o arilos directamente es la forma más natural y completa de obtener sus beneficios. Se pueden agregar a ensaladas, yogur, avena o comer solos como botana.

Jugo natural: El jugo de granada, sin azúcares añadidos, concentra antioxidantes y es fácil de incorporar en la dieta diaria. Es preferible prepararlo en casa para evitar conservadores y edulcorantes industriales.

Extracto o suplemento: Existen cápsulas y extractos de granada en el mercado, útiles para quienes buscan una dosis concentrada de sus compuestos. Es importante consultar con un especialista antes de consumirlos.

En platillos y recetas: La granada puede utilizarse como ingrediente en recetas dulces o saladas, como guacamole, ceviches, postres o salsas, para aprovechar sus beneficios de manera variada.

En infusiones: Algunas mezclas de tés e infusiones incluyen granada deshidratada, que también aporta antioxidantes.

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Se recomienda consumir la granada fresca o en preparaciones poco procesadas para conservar al máximo sus propiedades. Incluirla de manera regular en la alimentación ayuda a potenciar sus efectos antienvejecimiento.