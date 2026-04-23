La frase de Oriana Sabatini sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que ilusionó a los hinchas

La modelo puntualizó en el interés del Xeneize y las posibilidades de que la Joya vuelva al fútbol argentino

El semestre del fútbol argentino entró en la recta final y la expectativa por el próximo mercado de pases local se acrecienta. Uno de los fichajes que más resonancia podría generar es el de Paulo Dybala a Boca Juniors. La Joya termina contrato con la Roma y, en medio de los rumores de diferentes equipos que están interesados, su esposa Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que el delantero regrese a la Argentina para vestir la casaca del Xeneize.

Consultada por la posibilidad de que el cordobés pase a Boca, la modelo y cantante aclaró que no tiene información confirmada sobre una potencial transferencia: “Ni idea. La verdad, no hay nada confirmado ni lo sé... Para todo hay que esperar a que abra el mercado de pases y ver qué pasa”, declaró en diálogo con radio Splendid.

Al referirse a su inclinación por River Plate, precisó que este vínculo responde principalmente a su relación con su padre, Osvaldo Sabatini, quien es “confeso hincha” del club de Núñez. “Si fuese por mi padre... yo soy de River porque mi papá es de River. Pero yo quiero que mi marido haga lo que le haga feliz”, aseguró.

Ante la repregunta sobre en qué equipo le gustaría que juegue la Joya, fue tajante: “Lo que mi marido le haga feliz”. El tema del arraigo en Roma también es un factor clave en la decisión de la pareja, que hace pocos meses celebró el nacimiento de su primera hija. Sabatini destacó el atractivo de la ciudad como lugar de residencia, pero subrayó que la dinámica profesional condiciona cualquier decisión. “Roma es hermosa, sí, pero bueno, es trabajo también. No es que uno puede decidir así porque depende de muchas cosas, así que hay que ver cómo se desenvuelve todo y ver qué sucede”, expresó.

En el cierre dejó una frase que generó la ilusión entre los fanáticos xeneizes. Cuando le preguntaron cuándo cree que se puede definir su futuro en radio Splendid, soltó: “Ay no sé. Ojalá que en junio así ya me mentalizo”. A principios de año, Dybala sorprendió con una declaración en la TV de la Serie A: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”.

Oriana Sabatini aseguró que quiere que Dybala "sea feliz" respecto a la decisión de su futuro profesional

El interés de Boca Juniors por incorporar a Dybala fue reforzado públicamente por Leandro Paredes, con la Copa Libertadores como bandera. “Para mí sería un sueño, lo dije siempre. Él también tiene mucha ilusión, tiene un sueño por cumplir, el de su padre también. Entonces, hay muchas cosas en el medio que seguramente lo llevarán a él a tomar la decisión, sea para venir o no… De mi lado, ojalá que se pueda cumplir, ojalá que pueda estar acá”, sostuvo el actual capitán del club y amigo cercano de la Joya.

El aspecto financiero se mantiene como un factor decisivo. De acuerdo con información de Tuttomercato, Dybala percibe un salario cercano a 8 millones de euros netos por temporada, suma que puede ascender a 8,5 millones con bonificaciones. El costo bruto anual para la Roma es de 12,9 millones de euros, lo que equivale a unos 249.000 euros semanales.

Fuentes cercanas sugieren que el futbolista valoraría resignar parte de estos ingresos para seguir en el club de la capital italiana, aunque tampoco descarta considerar contratos sujetos a rendimiento en caso de recibir propuestas formales de entidades como el AC Milan. Mientras tanto, en Brasil se reporta que Flamengo estaría en conversaciones con el entorno del atacante argentino, con vistas a ficharlo tras el Mundial.

Dybala todavía no renovó su contrato con la Roma y, además de Boca, varios clubes de peso están interesados en ficharlo (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Durante la temporada 2025/26, Dybala disputó 22 partidos oficiales con la Roma: 17 en la Serie A, cuatro en la Europa League y uno en la Coppa Italia. En ese lapso registró 1.295 minutos, tres goles y cinco asistencias, cifras que confirman su rol protagónico en el equipo italiano. Desde su arribo al club en 2022, el delantero argentino sumó 135 partidos, con 45 goles y 26 asistencias, destacándose especialmente en la liga local con 94 encuentros, 33 tantos y 20 pases de gol.

A pesar de que todavía no existen gestiones formales entre ambas partes, la conducción del club argentino analiza la situación con atención, ante la necesidad de sumar refuerzos de jerarquía para afrontar una temporada exigente. La Copa Libertadores aparece como un factor determinante en la posibilidad de convencer al delantero y concretar su llegada a mitad de año.