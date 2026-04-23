Juana Viale reemplazará a su abuela Mirtha Legrand: quiénes serán sus invitados del sábado y domingo

El impactante look de Juana Viale para su programa del domingo (Prensa: Almorzando con Juana)

La ausencia de Mirtha Legrand en sus programas televisivos de este fin de semana por prescripción médica llevó a que Juana Viale asuma la conducción de ambos ciclos. La Chiqui transmitió un mensaje en redes agradeciendo el apoyo del público y explicó que debe guardar reposo por un problema viral, propio de la temporada de otoño.

Por recomendación sanitaria, Juana Viale ocupará el lugar de su abuela en “La Noche de Mirtha” este sábado y en “Almorzando con Juana” el domingo.

El mensaje publicado por Mirtha Legrand fue claro al detallar: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, señaló la conductora, siempre agradecida por la preocupación del público.

El cuadro viene desde la semana pasada y causó preocupación, aunque esa vez, Juana Viale destacó en un video dirigido a la audiencia que su abuela “no tiene nada grave, tiene tos y no puede venir”, y afirmó que asumirá la conducción como anfitriona: “¿Quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche?”

El mensaje que envió Mirtha Legrand anticipando su ausencia el próximo sábado

Quiénes son los invitados del sábado

En la mesaza del sábado estarán presentes Joaquín Levinton, Andrea Frigerio, Ángela Leiva y Conrado Estol.

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, retomó su actividad artística tras recuperarse de un infarto y lanzó su primer disco como solista, “Yo soy Joaquín”. Además, incursionó en la gastronomía con una línea propia de alfajores llamada “Pescado Raúl”, inspirada en su paso por MasterChef Celebrity. En mayo, con Turf celebrarán los 30 años del grupo con un show en Buenos Aires.

Andrea Frigerio, por su parte, regresó al teatro en 2026 tras haber considerado alejarse de los escenarios. Actualmente protagoniza la obra “Desde el jardín” junto a Guillermo Francella, bajo la producción de Adrián Suar, en el Teatro Metropolitan.

Ángela Leiva, entretanto, lanzó en abril de 2026 la canción “Amnesia”, anticipo de su próximo álbum, y prepara su primer show como artista principal en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 18 de junio.

El doctor Conrado Estol, neurólogo especializado en ACV y medicina preventiva, mantiene una presencia activa como divulgador científico y conferencista. Participa en medios con columnas sobre salud, nutrición y longevidad, y publicó un libro sobre la tragedia de los Andes, centrado en aspectos médicos y humanos de los sobrevivientes.

Juana Viale estará al frente de las mesazas del sábado y del domingo (Prensa: Almorzando con Juana)

Los protagonistas del almuerzo del domingo

Por su parte, en su espacio, Juana recibirá a Jorgelina Aruzzi, Benjamín Amadeo, Nazareno Casero, José Chatruc y Marcos Díaz Videla.

Actualmente, Jorgelina Aruzzi forma parte del elenco de la obra teatral “Esperando la carroza” en el Teatro Broadway, una de las propuestas más destacadas de la cartelera porteña en 2026.

Benjamín Amadeo, por su parte, lanzó recientemente el sencillo “No me llames”, y está en plena preparación de su próximo álbum.

Nazareno Casero, entretanto, protagoniza la nueva temporada de la serie “El fin del amor” y participa en la película “Casi muerta”, consolidando su perfil como actor.

El exfutbolista José Chatruc, además de desempeñarse como panelista deportivo en ESPN y radio La Red, está en el ojo mediático por su incipiente romance con Sabrina Rojas.

Y Marcos Díaz Videla coordina investigaciones en la Universidad Nacional de Buenos Aires enfocadas en el vínculo humano-animal y bienestar animal.

El malestar de Mirtha Legrand surgió poco después de su presencia en el teatro porteño, donde el clima húmedo contribuyó a la aparición de los primeros síntomas de resfriado. Aunque mantuvo su reunión social habitual el domingo en su domicilio, el avance de la tos obligó a la cancelación de la agenda pública.