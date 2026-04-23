Teleshow

Trece cirugías y una vida dedicada a su ídolo: la historia de un imitador de Michael Jackson

En el marco del estreno de la biopic de Michael Jackson, el artista Leo Blanco compartió en Infobae a la Tarde cómo las cirugías y su carrera como imitador reflejan el impacto y las contradicciones del legado del rey del pop

Guardar

En el estreno de la biopic “Michael”, Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, se pone en la piel de su tío en un filme que evita retratar las etapas más oscuras de la vida del artista. El recorte temporal y la idealización del personaje generaron un debate mundial sobre el legado y la representación de Michael Jackson en el cine.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Blanco relató el impacto que tuvo descubrir a Michael Jackson en su adolescencia: “La primera vez que lo vi es con una canción que nada que ver, un videoclip y una canción que no es de las más populares, que se llama Childhood. Me quedé como anonadado de su voz, de su estética. No entendía si era hombre, no entendía si era mujer, y la escuché unas 12 veces seguidas”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La familia Jackson y las polémicas por la biopic

El estreno de “Michael” llega envuelto en controversias. La elección de Jaafar Jackson como protagonista no solo pone en escena el talento familiar, sino que expone las disputas internas de los Jackson.

Paula Guardia Bourdin explicó: “El que hace de Michael Jackson en la película se llama Jaafar, es el hijo de Jermaine Jackson, que es, dicho sea de paso, el hermano con el que Michael Jackson ha tenido históricamente muchos conflictos, porque Jermaine ha acusado a Michael Jackson de haberle robado en algún punto su carrera e incluso de haberla boicoteado”.

(Infobae en Vivo)
El imitador argentino Leo Blanco revela que se sometió a trece cirugías plásticas para parecerse a Michael Jackson y perfeccionar su show (Infobae en Vivo)

La película recorta la historia de Michael Jackson hasta los años noventa, dejando afuera los años de las denuncias de abuso infantil. “Esta película llega hasta los años 90, casualmente antes de que exploten las denuncias por abuso infantil de Michael Jackson, que inician en el año 93. Todo ese recorte temporal tenía a priori una extensión en el tiempo, se iban a tratar estas cuestiones y, según dicen, hay un abogado de una de las víctimas que pidió que no se lo mencione en ninguna película y por ese motivo tuvieron que eliminar ese fragmento y regrabarla. Gastaron 15 millones de dólares en hacer ese parche”, detalló Guardia Bourdin.

La crítica internacional coincide en señalar la idealización del personaje y la falta de profundidad sobre el costado humano del artista. “Parece más bien una idealización comercial de Michael Jackson. No profundiza en la persona detrás del ídolo, revela algunos elementos, pero sigue manteniendo el misterio. Es una película que tiene un componente de videoclip, del espectáculo muy idealizada”, analizó la periodista.

La biopic 'Michael' eligió a Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, como protagonista, despertando controversias en la familia (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
La biopic 'Michael' eligió a Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, como protagonista, despertando controversias en la familia (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Leo Blanco: trece cirugías y una vida dedicada al espectáculo

El testimonio de Leo Blanco aporta una dimensión humana a la obsesión por el ídolo: “Mi primera cirugía estética fue a los 15 años. No sé muy bien cómo hubiese sido mi cara a los veintipico si no hubiese tenido cirugías porque me las hice cuando era adolescente. Soy esto. No es que haya hecho un cambio tan rotundo porque fue moderado desde los 15 años hasta los 25 con cirugías constantes”.

Blanco reconoce que la búsqueda de parecerse a Michael Jackson es un sacrificio personal: “Esto es una entrega para que el espectáculo se vea bien, que sea lo más espectacular posible. Nunca pensé en límites, yo quiero trabajar fijo en Las Vegas. Y como siempre soñé grande, debía ser grande el cambio”.

El artista, que actuó en siete países imitando a Michael Jackson, recuerda el impacto de llevar esa imagen en la vida cotidiana: “Ya de por sí el pelo negro, las cejas tatuadas, la nariz operada, es como que por más que no tenga maquillaje, algo de Michael les da. Y es bastante gracioso cuando te encontrás en el chino o haciendo cosas de ser humano normal que Michael no hubiese hecho nunca en la vida porque no era normal. Porque quienes vieron la película saben que él fue una estrella desde chiquito, quienes conocen su historia también, pero justo estamos hablando de la película. Él nunca fue una persona normal, nunca fue al chino, por ejemplo”.

(Infobae en Vivo)
Leo Blanco ha interpretado a Michael Jackson en siete países, destacando el impacto de su transformación estética en la vida cotidiana (Infobae en Vivo)

El legado imposible: ¿cómo traducir a Michael Jackson?

La biopic despierta el interrogante sobre la representación de un ídolo tan complejo. “La pregunta de fondo es: ¿de qué manera traducís a Michael Jackson? ¿De qué manera traducís el legado de Michael Jackson? ¿Cómo podés jugar en esta puja del ídolo y el ser humano y contar el Michael Jackson que muchos ubican como el mayor artista de una generación o incluso para muchos el mejor artista de todos los tiempos?”, planteó Guardia Bourdin.

Blanco aportó su mirada sobre el enigma Jackson: “Todo lo que quieras saber de Michael Jackson es lo que vas a leer y lo que te vas a imaginar. Cada persona tiene un Michael Jackson diferente en su cabeza. Por eso, gracias a esa estrategia, él sigue siendo un misterio”.

El artista argentino anticipó su próximo show: “El 22 de mayo voy a hacer un show acá en Capital, que me da muchos nervios, porque yo hago shows en diferentes partes del país y también en otros países, pero no suelo hacer acá en Capital porque está mi gente y mi gente me va a ir a ver”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Michael JacksonJaafar JacksonLeo BlancoInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Pamela David recordó el daño que sufrió en su dentadura: “No les puedo explicar lo angustiante que fue”

La conductora de Desayuno americano relató su experiencia con un procedimiento dental estético que le provocó graves consecuencias físicas y emocionales

Pamela David recordó el daño que sufrió en su dentadura: “No les puedo explicar lo angustiante que fue”

Juana Viale reemplazará a su abuela Mirtha Legrand: quiénes serán sus invitados del sábado y domingo

Por segundo fin de semana consecutivo, ambas mesazas tendrán la conducción de la nieta

Juana Viale reemplazará a su abuela Mirtha Legrand: quiénes serán sus invitados del sábado y domingo

Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud: “Unos días más en casa”

La conductora confirmó que no conducirá su programa de este sábado, pero la gran incógnita ahora es si llegará a reaparecer en la esperada gala de los Martín Fierro de la Moda el domingo

Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud: “Unos días más en casa”

El enojo de Juana Repetto con el programa de Ángel de Brito: “Estoy recaliente; poco cordial y poco considerado”

La actriz expresó toda su molestia en las redes con LAM por un móvil que iba a dar y no terminó saliendo al aire

El enojo de Juana Repetto con el programa de Ángel de Brito: “Estoy recaliente; poco cordial y poco considerado”

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”

El ex participante del reality en 2011 sorprendió a sus seguidores al revelar detalles nunca contados sobre su distanciamiento definitivo con la actual jugadora de Generación Dorada

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”
DEPORTES
El golazo de taco en el minuto 119 que definió el pasaje a la final de la Copa de Alemania

El golazo de taco en el minuto 119 que definió el pasaje a la final de la Copa de Alemania

“¿Por qué no jugó en el Barcelona?“: el video de las mejores jugadas del Pulga Rodríguez que causó furor en las redes y en Brasil

La frase de Oriana Sabatini sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que ilusionó a los hinchas

Arabia Saudita, posible rival de Argentina en el Mundial, anunció al nuevo entrenador tras el despido de Hervé Renard

Fue secuestrada y abusada a los 14 años, su caso conmovió a Estados Unidos y ahora ganó un torneo de fisicoculturismo

TELESHOW
Pamela David recordó el daño que sufrió en su dentadura: “No les puedo explicar lo angustiante que fue”

Pamela David recordó el daño que sufrió en su dentadura: “No les puedo explicar lo angustiante que fue”

Juana Viale reemplazará a su abuela Mirtha Legrand: quiénes serán sus invitados del sábado y domingo

Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud: “Unos días más en casa”

El enojo de Juana Repetto con el programa de Ángel de Brito: “Estoy recaliente; poco cordial y poco considerado”

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Las semillas que “oyen” la lluvia? Un descubrimiento redefine la relación entre sonido y naturaleza

¿Las semillas que “oyen” la lluvia? Un descubrimiento redefine la relación entre sonido y naturaleza

El detalle oculto en la bandera de Chipre que marcó un hito mundial

Vacuna contra el VPH: la clave para prevenir el cáncer y quiénes deben recibirla

En fotos: Así se vivió el intenso simulacro que desafió a las unidades de rescate del Comando de Ingenieros y Protección Civil de El Salvador

Video de japonés comiendo pupusas con palillos desata debate cultural en redes sociales en El Salvador