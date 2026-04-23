Trece cirugías y una vida dedicada a su ídolo: la historia de un imitador de Michael Jackson

En el estreno de la biopic “Michael”, Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, se pone en la piel de su tío en un filme que evita retratar las etapas más oscuras de la vida del artista. El recorte temporal y la idealización del personaje generaron un debate mundial sobre el legado y la representación de Michael Jackson en el cine.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Blanco relató el impacto que tuvo descubrir a Michael Jackson en su adolescencia: “La primera vez que lo vi es con una canción que nada que ver, un videoclip y una canción que no es de las más populares, que se llama Childhood. Me quedé como anonadado de su voz, de su estética. No entendía si era hombre, no entendía si era mujer, y la escuché unas 12 veces seguidas”.

La familia Jackson y las polémicas por la biopic

El estreno de “Michael” llega envuelto en controversias. La elección de Jaafar Jackson como protagonista no solo pone en escena el talento familiar, sino que expone las disputas internas de los Jackson.

Paula Guardia Bourdin explicó: “El que hace de Michael Jackson en la película se llama Jaafar, es el hijo de Jermaine Jackson, que es, dicho sea de paso, el hermano con el que Michael Jackson ha tenido históricamente muchos conflictos, porque Jermaine ha acusado a Michael Jackson de haberle robado en algún punto su carrera e incluso de haberla boicoteado”.

El imitador argentino Leo Blanco revela que se sometió a trece cirugías plásticas para parecerse a Michael Jackson y perfeccionar su show (Infobae en Vivo)

La película recorta la historia de Michael Jackson hasta los años noventa, dejando afuera los años de las denuncias de abuso infantil. “Esta película llega hasta los años 90, casualmente antes de que exploten las denuncias por abuso infantil de Michael Jackson, que inician en el año 93. Todo ese recorte temporal tenía a priori una extensión en el tiempo, se iban a tratar estas cuestiones y, según dicen, hay un abogado de una de las víctimas que pidió que no se lo mencione en ninguna película y por ese motivo tuvieron que eliminar ese fragmento y regrabarla. Gastaron 15 millones de dólares en hacer ese parche”, detalló Guardia Bourdin.

La crítica internacional coincide en señalar la idealización del personaje y la falta de profundidad sobre el costado humano del artista. “Parece más bien una idealización comercial de Michael Jackson. No profundiza en la persona detrás del ídolo, revela algunos elementos, pero sigue manteniendo el misterio. Es una película que tiene un componente de videoclip, del espectáculo muy idealizada”, analizó la periodista.

La biopic 'Michael' eligió a Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, como protagonista, despertando controversias en la familia (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Leo Blanco: trece cirugías y una vida dedicada al espectáculo

El testimonio de Leo Blanco aporta una dimensión humana a la obsesión por el ídolo: “Mi primera cirugía estética fue a los 15 años. No sé muy bien cómo hubiese sido mi cara a los veintipico si no hubiese tenido cirugías porque me las hice cuando era adolescente. Soy esto. No es que haya hecho un cambio tan rotundo porque fue moderado desde los 15 años hasta los 25 con cirugías constantes”.

Blanco reconoce que la búsqueda de parecerse a Michael Jackson es un sacrificio personal: “Esto es una entrega para que el espectáculo se vea bien, que sea lo más espectacular posible. Nunca pensé en límites, yo quiero trabajar fijo en Las Vegas. Y como siempre soñé grande, debía ser grande el cambio”.

El artista, que actuó en siete países imitando a Michael Jackson, recuerda el impacto de llevar esa imagen en la vida cotidiana: “Ya de por sí el pelo negro, las cejas tatuadas, la nariz operada, es como que por más que no tenga maquillaje, algo de Michael les da. Y es bastante gracioso cuando te encontrás en el chino o haciendo cosas de ser humano normal que Michael no hubiese hecho nunca en la vida porque no era normal. Porque quienes vieron la película saben que él fue una estrella desde chiquito, quienes conocen su historia también, pero justo estamos hablando de la película. Él nunca fue una persona normal, nunca fue al chino, por ejemplo”.

Leo Blanco ha interpretado a Michael Jackson en siete países, destacando el impacto de su transformación estética en la vida cotidiana (Infobae en Vivo)

El legado imposible: ¿cómo traducir a Michael Jackson?

La biopic despierta el interrogante sobre la representación de un ídolo tan complejo. “La pregunta de fondo es: ¿de qué manera traducís a Michael Jackson? ¿De qué manera traducís el legado de Michael Jackson? ¿Cómo podés jugar en esta puja del ídolo y el ser humano y contar el Michael Jackson que muchos ubican como el mayor artista de una generación o incluso para muchos el mejor artista de todos los tiempos?”, planteó Guardia Bourdin.

Blanco aportó su mirada sobre el enigma Jackson: “Todo lo que quieras saber de Michael Jackson es lo que vas a leer y lo que te vas a imaginar. Cada persona tiene un Michael Jackson diferente en su cabeza. Por eso, gracias a esa estrategia, él sigue siendo un misterio”.

El artista argentino anticipó su próximo show: “El 22 de mayo voy a hacer un show acá en Capital, que me da muchos nervios, porque yo hago shows en diferentes partes del país y también en otros países, pero no suelo hacer acá en Capital porque está mi gente y mi gente me va a ir a ver”.

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