México

Giran orden de aprehensión contra Érika “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores

La mujer está acusada de feminicidio tras presuntamente asesinar a la joven al interior de un departamento de Polanco

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Composición de una mujer joven con cabello castaño y ojos claros a la derecha, junto a un círculo con una escena interior con una mujer, un perro y un gimnasio para bebé
Un video difundido en redes sociales muestra a Erika “N”, actualmente prófuga de la justicia, disparando a corta distancia contra la modelo. (Carolina Flores: Facebook )

Un juez de control de Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Erika María N por el presunto feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California, asesinada el 15 de abril en un departamento de Polanco, Miguel Hidalgo.

La víctima presentaba 12 lesiones: seis en la cabeza y seis en el tórax, de acuerdo con la necropsia.

La solicitud del mandato judicial ocurre después de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron videos e integraron la declaración de Alejandro N, esposo de Carolina Flores, como parte de la carpeta de investigación.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Alejandro N indicó que fue su madre, Erika María N, quien disparó un arma calibre .9 milímetros en el interior del domicilio debido a conflictos previos entre ambas.

El esposo de la víctima habría permitido que Erika María N huyera tras los hechos. Posteriormente, se presentó ante las autoridades un día después del crimen para rendir declaración, conforme establece el expediente de la FGJ.

Elementos de la PDI realizan la búsqueda de Erika María N. La orden de aprehensión fue otorgada y ya está en manos del Ministerio Público.

Madre de la víctima pide a Erika “N” que se entregue a las autoridades

Cronología del feminicidio de Carolina Flores, mostrando su retrato, casquillos de bala, un video de seguridad, un ataúd y a la suegra prófuga Erika Herrera
Así fue asesinada Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa. (Jesús Avilés )

En declaraciones al programa Desiguales, Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, exigió públicamente a la presunta responsable que se entregara a las autoridades:

“No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese. Sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”.

La madre de Carolina señaló que Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, le informó del asesinato el 16 de abril por teléfono mientras se encontraba en la fiscalía capitalina. El propio Alejandro habría dicho: “Es que mi mamá le disparó”, según el testimonio difundido por Univisión.

Alejandro Sánchez justificó a Reyna Gómez Molina que retrasó la denuncia un día para proteger a su hijo de ocho meses.

La madre de la víctima reveló que el esposo le negó la custodia del niño, argumentando que, según un acuerdo previo con Carolina, ni ella ni la suegra serían responsables del menor en caso de faltar ambos. Autoridades capitalinas mantienen activa la búsqueda de Erika N, quien permanece prófuga.

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