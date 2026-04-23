El Salvador

En fotos: Así se vivió el intenso simulacro que desafió a las unidades de rescate del Comando de Ingenieros y Protección Civil de El Salvador

Durante una intensa jornada de acción, los valientes rescatistas militares de la región pusieron a prueba su destreza en operaciones contra reloj, removiendo escombros y colaborando para fortalecer la respuesta ante desastres de gran magnitud

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Las fuerzas militares y organismos especializados de Centroamérica desarrollan una operación de rescate, evaluación logística y coordinación interinstitucional durante un ejercicio de 36 horas en el marco del programa CENTAM Guardian 2026 (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Las fuerzas militares y organismos especializados de Centroamérica desarrollan una operación de rescate, evaluación logística y coordinación interinstitucional durante un ejercicio de 36 horas en el marco del programa CENTAM Guardian 2026 (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Las instituciones involucradas participan en maniobras coordinadas de búsqueda, remoción de escombros y simulacros de apoyo humanitario para medir la eficacia de sus respuestas en situaciones de desastre (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Las instituciones involucradas participan en maniobras coordinadas de búsqueda, remoción de escombros y simulacros de apoyo humanitario para medir la eficacia de sus respuestas en situaciones de desastre (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Las distintas dependencias buscan mejorar la gestión y alineación de procedimientos mediante un ejercicio conjunto diseñado para fortalecer la cooperación y optimizar los protocolos frente a crisis regionales (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Las distintas dependencias buscan mejorar la gestión y alineación de procedimientos mediante un ejercicio conjunto diseñado para fortalecer la cooperación y optimizar los protocolos frente a crisis regionales (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Durante treinta y seis horas, unidades de rescate militar y Protección Civil demuestran en el ejercicio CENTAM Guardian 2026 cómo la unión entre fuerzas puede salvar vidas en situaciones críticas y verdaderamente espectaculares (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Durante treinta y seis horas, unidades de rescate militar y Protección Civil demuestran en el ejercicio CENTAM Guardian 2026 cómo la unión entre fuerzas puede salvar vidas en situaciones críticas y verdaderamente espectaculares (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
La colaboración entre fuerzas armadas y entidades civiles brilla durante una gigantesca simulación de terremoto, mostrando la importancia de la coordinación cuando cada segundo cuenta en la vida real (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
La colaboración entre fuerzas armadas y entidades civiles brilla durante una gigantesca simulación de terremoto, mostrando la importancia de la coordinación cuando cada segundo cuenta en la vida real (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Figuras clave ponen a prueba sus tácticas de salvamento en condiciones límite mientras instituciones buscan mejorar mecanismos conjuntos frente a catástrofes mayúsculas en la región (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Figuras clave ponen a prueba sus tácticas de salvamento en condiciones límite mientras instituciones buscan mejorar mecanismos conjuntos frente a catástrofes mayúsculas en la región (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Participantes analizan procedimientos innovadores y estrategias de acción conjunta con el objetivo de fortalecer respuesta regional ante emergencias que exigen máxima coordinación (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Participantes analizan procedimientos innovadores y estrategias de acción conjunta con el objetivo de fortalecer respuesta regional ante emergencias que exigen máxima coordinación (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
La colaboración entre soldados y personal civil evalúa la reacción ante una emergencia mayor en el ejercicio CENTAM Guardian (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
La colaboración entre soldados y personal civil evalúa la reacción ante una emergencia mayor en el ejercicio CENTAM Guardian (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
La jornada pone a equipos militares y servicios públicos a trabajar lado a lado en situaciones similares a terremotos reales (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
La jornada pone a equipos militares y servicios públicos a trabajar lado a lado en situaciones similares a terremotos reales (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Los participantes buscan perfeccionar tareas conjuntas y fortalecer la comunicación en entornos críticos (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
Los participantes buscan perfeccionar tareas conjuntas y fortalecer la comunicación en entornos críticos (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

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