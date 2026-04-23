Video de japonés comiendo pupusas con palillos desata debate cultural en redes sociales en El Salvador

Un joven asiático disfruta de unas deliciosas pupusas salvadoreñas, pero de una manera muy peculiar: ¡con palillos! Cuando su amigo le pregunta el motivo, su respuesta es tan práctica como divertida.

Un video protagonizado por un joven japonés ha generado conversación en redes sociales al mostrar que come las pupusas, el platillo emblemático de El Salvador, utilizando palillos en lugar de las manos. La escena, difundida en TikTok y otras plataformas, exhibe el intercambio entre el asiático y su amigo salvadoreño, quien le advierte que “las pupusas no se comen así”.

En el audiovisual, el japonés aparece degustando el suculento platillo salvadoreño con palillos, ante la mirada detrás de cámara de un amigo salvadoreño, quien captura el momento.

¿Qué piensas tú de las pupusas?, pregunta el salvadoreño. “Voy a extrañarla”, responde el japonés. ¿Chuti, por qué te comes las pupusas con palillo?, cuestiona el amigo de El Salvador, ante lo cual el asiático responde “limpio mano”, y agrega que “no sale como aceite, nada; salsa de la mano”.

La acción de comer pupusas con palillos contrasta con la costumbre salvadoreña de comerlas con las manos. El diálogo entre ambos jóvenes ha captado la atención de usuarios en El Salvador, abriendo debates sobre las diferencias culturales en torno a la comida y el respeto por las tradiciones culinarias.

Las pupusas, platillo nacional de El Salvador, se caracterizan por su masa de maíz o arroz y rellenos tradicionales como queso, frijoles y chicharrón./ (Típicos Nokal)

“Si estoy en Tokio y como sushi con tenedor y cuchillo, ¿qué creen que dirían los japones?“, cuestionó un usuario en X. De igual forma, en la misma red social, otra persona escribió que ”no es obligar a la gente a comer con los dedos, es una cuestión de cultura, ¿o los tacos los vas a comer con tenedor?“, preguntó. Los comentarios fueron diversos, entre quienes están de acuerdo y quienes no.

La popularidad del video coincide con el auge internacional de la pupusa y su creciente exportación. El fenómeno generado por el video del asiático disfrutando de este platillo con palillos refleja cómo la globalización y las redes sociales contribuyen a la difusión de costumbres locales y a la adaptación de tradiciones en contextos diversos. La capacidad de la pupusa para cruzar fronteras y adaptarse a nuevas formas de consumo confirma su relevancia como símbolo gastronómico y social de El Salvador.

El emblemático platillo salvadoreño

Las pupusas ocupan un lugar central en la gastronomía de El Salvador. Preparadas usualmente con masa de maíz o arroz y rellenas de queso, frijoles, chicharrón u otros ingredientes, representan la identidad culinaria salvadoreña y son consideradas símbolo nacional.

De hecho, segundo domingo de noviembre se celebra el Día Nacional de la Pupusa, una jornada en la que miles de personas en todo el país y entre las comunidades salvadoreñas en el exterior participan en festivales y degustaciones.

Datos oficiales indican que el consumo interno de las pupusas supera los 200 millones de unidades al año. /(REUTERS/Jose Cabezas)

Durante esa fecha, pupuserías y organizaciones culturales impulsan actividades para destacar la historia y la importancia social de este platillo, que se remonta a la época precolombina. El Ministerio de Cultura de El Salvador la reconoce como elemento fundamental del patrimonio alimentario.

De acuerdo con datos recientes del Ministerio de Economía de El Salvador, el consumo interno de pupusas supera los 200 millones de unidades al año, mientras que el sector formal ha registrado un crecimiento de establecimientos dedicados a su venta, tanto en el país como en el extranjero.

Desde 2024, empresas salvadoreñas han logrado introducir pupusas al mercado de Estados Unidos a través de diferentes plataformas, facilitando el acceso a este platillo para la diáspora y nuevos consumidores. El caso más reciente es de Típicos Nokal, que a través de Amazon ya está exportando pupusas a diferentes estados del país norteamericano.

La cartera de Economía ha informado que el volumen de exportación alcanzó los 3 millones de dólares en el último año, con expectativas de crecimiento ante la demanda en ciudades con comunidades centroamericanas.

El fenómeno generado por el video de Chuti comiendo pupusas con palillos refleja cómo la globalización y las redes sociales contribuyen a la difusión de costumbres locales y a la adaptación de tradiciones en contextos diversos. La capacidad de la pupusa para cruzar fronteras y adaptarse a nuevas formas de consumo confirma su relevancia como símbolo gastronómico y social de El Salvador.