Sociedad

Buscan a un argentino que desapareció hace tres meses en el sur de Francia: Interpol lanzó una alerta amarilla

El último contacto que tuvo con su familia fue el 11 de enero, tras una videollamada. A los pocos días debía tomar un vuelo que nunca abordó

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El último contacto de Debandi con su familia fue durante una videollamada el 11 de enero, antes de perderse su rastro en el sur francés
El último contacto de Debandi con su familia fue durante una videollamada el 11 de enero, antes de perderse su rastro en el sur francés

Juan Ignacio Debandi Álvarez es un biólogo argentino que estaba de viaje en Europa desde hacía varios años. Sin embargo, desapareció mientras se encontraba en el sur de Francia para continuar su carrera y desde entonces sus familiares y amigos no saben nada más de él.

El joven de 36 años, oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, dejó de tener contacto el 11 de enero, luego de haber realizado una videollamada con su familia.

Sin embargo, desde el 18 de enero se perdió su rastro en Cassis, una ciudad costera ubicada en el sur francés, cercana a Marsella. Al día siguiente se debía tomar un vuelo para viajar hacia Barcelona, España, pero nunca abordó.

Desesperada búsqueda de Juan Ignacio Debandi que desapareció en Francia
Cassis, ciudad costera cercana a Marsella, fue el último lugar donde se tuvo noticias sobre el paradero del argentino antes de su desaparición

En Francia, España e Irlanda (país en el que vivió anteriormente) se desplegaron operativos de búsqueda. Incluso la Interpol intervino en la búsqueda y lanzó una alerta amarilla. Según la fuerza de seguridad internacional, entre los países probablemente visitados se encuentran: Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Alemania, España y República Checa.

Además, en el sitio de la Interpol se dieron algunas características de Debandi para facilitar su identificación en caso de verlo o detectar algún rastro. Aseguran que tiene un “tatuaje en espalda, altura omóplato derecho, logo iniciales HD. Cicatriz pequeña en la nariz, entre las cejas. Usa lentes”. Agregaron que es castaño de pelo.

A través de las redes sociales también están realizando un rastreo para conseguir información que dé con el paradero de Debandi. Tanto amigos como familiares están compartiendo en sus perfiles y grupos de personas latinoamericanas que vivan en Europa flyers en inglés y en español.

Uno de ellos dice: “Juan Ignacio Debandi Álvarez, ciudadano argentino/español - 36 años. Último paradero conocido: Drogheda, Irlanda. Posible destino: Dinamarca (enero aprox.). Situación: No ha tenido contacto con amigos ni familiares desde el 11 de enero. Pedimos la colaboración de todos: Si lo viste, tenes información o sabes algo, por favor, comunícate. Contacto: +54 9 11 5652-4380. Por favor, compartir. Toda información es importante”.

Las personas que cuenten con datos sobre el paradero de Debandi pueden contactarse al número +54 9 11 5652 4380 o enviar un correo electrónico a pilaralvarez@live.com.ar. La familia solicita la colaboración de la comunidad y de cualquier persona que pueda aportar información.

La Interpol señaló características físicas clave de Debandi, como un tatuaje con iniciales HD, cicatriz en la nariz, uso de lentes y cabello castaño
La Interpol señaló características físicas clave de Debandi, como un tatuaje con iniciales HD, cicatriz en la nariz, uso de lentes y cabello castaño

Durante ocho años, Debandi ejerció como profesor auxiliar de laboratorio en la Universidad Nacional de Luján y sumó dos años de experiencia en una compañía avícola, de acuerdo con la información de TN.

Residió en Barcelona y, desde finales de abril de 2024, vivía en la ciudad de Drogheda, Irlanda. Allí se incorporó a una empresa del sector cárnico. En noviembre de 2025, decidió presentar su renuncia con la intención de continuar su carrera profesional en Dinamarca, aunque ese plan finalmente no se concretó.

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