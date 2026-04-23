Pamela David recordó el daño que sufrió en su dentadura: “No les puedo explicar lo angustiante que fue”

La conductora de América TV, Pamela David, relató su experiencia con un procedimiento dental estético que le provocó graves consecuencias físicas y emocionales (Video: Desayuno americano/ América TV)

Pamela David relató haber sufrido daños profundos en su dentadura tras aceptar un canje con un odontólogo para un procedimiento estético que no necesitaba, experiencia que la obligó a iniciar un largo proceso de reparación y que, según la conductora, tuvo consecuencias duraderas tanto a nivel físico como emocional. El testimonio surge en el marco de los recientes problemas de salud de Floppy Tesouro, quien fue internada dos veces a raíz de complicaciones tras un tratamiento dental.

Al referirse a su caso, la conductora recordó que durante varios años mantuvo en silencio lo ocurrido. “Yo tuve una experiencia desagradable, no la conté porque cuando sos famosa te ofrecen el famoso canje, que no lo necesitaba, y yo hoy en día a esta persona no la puedo nombrar porque no puedo hablar bien de él”, explicó la animadora en Desayuno Americano (América TV).

“Me hizo un desastre, no eran carillas, era una especie de resina”, aseguró Pamela David al recordar el procedimiento que dañó sus dientes (Candela Teicheira)

De acuerdo con su relato, el profesional que la atendió le realizó un trabajo con resina —no carillas—, lo que terminó dañando gravemente su dentadura real. “Me hizo un desastre, no eran carillas, era una especie de resina, no les puedo explicar lo angustiante que fue para mí”, detalló.

El testimonio de la conductora llega por el caso de Floppy Tesouro, luego de que relató recientemente que fue hospitalizada dos veces en el último mes. Todo comenzó con un cuadro de neuralgia del trigémino, una patología que afecta los nervios faciales y puede ser producto de procedimientos dentales o de enfermedades neurológicas de base.

El 8 de abril, Tesouro asistió al Sanatorio Otamendi debido a una reacción alérgica a la medicación que recibió tras superar el proceso agudo, según narró en el ciclo de América TV. Días después, la modelo atribuyó el inicio de sus complicaciones a un “tratamiento dental vinculado a una pulpitis, una inflamación de la pulpa dental.” Este tejido, que alberga nervios y vasos sanguíneos en el diente, puede inflamarse debido a caries profundas, traumatismos o bruxismo, generando dolor intenso ante estímulos fríos o calientes.

“Tenía un quilombo, mis dientes reales estaban en un estado denigrante, no me quiero ni acordar”, reveló Pamela David sobre el diagnóstico recibido

Pamela David relató que, en su caso, el problema se agravó porque el aspecto de su dentadura parecía saludable tras la intervención, lo que demoró la detección del daño real. “Con el paso del tiempo, no tenés idea porque estéticamente se ve bien, en ese momento me gustaba aunque fuera artificial, aunque hoy me veo y digo ‘qué feo’”, expresó.

Solo cuando otro profesional intervino descubrió la magnitud del perjuicio. “Me dijo que lo vaya a ver porque tenía un problema, yo ni me había dado cuenta, no tenía síntomas de nada”, explicó Pamela. La sorpresa fue mayúscula cuando, mediante un examen especializado, se reveló el daño producido tras la capa de resina. “A través de una aparatología especial me muestra que detrás de esa resina tenía un quilombo. Mis dientes reales estaban en un estado denigrante, no me quiero ni acordar, horrible”, contó la conductora.

Gracias a la intervención de este segundo especialista, la conductora pudo encarar un tratamiento de recuperación oral que, según describió, resultó exitoso por las condiciones previas de su dentadura. “Empezamos un proceso de mejoras de verdad, por suerte tenía dientes fuertes y con calcio, ni una caries tenía”, aseguró, ante los panelistas del ciclo.

“Este tema salió por lo de Floppy Tesouro, me parece interesante concientizar de primera mano”, sostuvo

La conductora sostuvo que decidió compartir su historia tras lo ocurrido a Tesouro y la exposición mediática que generó su caso, con el objetivo de alertar sobre los riesgos de procedimientos no justificados y la superficialidad de aceptar tratamientos únicamente como intercambio publicitario. “Este tema salió por lo de Floppy Tesouro, me parece interesante concientizar de primera mano”, concluyó.

La “pulpitis”, motivo de la internación inicial de Tesouro, es una inflamación del tejido interno del diente que suele estar relacionada con caries avanzadas, golpes en la boca o apretar los dientes, condiciones que pueden generar complicaciones si se ignoran o tratan de forma inadecuada.