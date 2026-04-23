Arequipa digitalizará la Biblioteca Mario Vargas Llosa: más de 10 mil libros serán accesibles sin límites desde todo el mundo

(Composición Infobae: Andina/EC/El País/AFP)

El Gobierno Regional de Arequipa dio a conocer una iniciativa que busca transformar el acceso al conocimiento en el sur del país: la digitalización integral de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, uno de los principales repositorios culturales de la región. El proyecto apunta a que miles de textos puedan ser consultados desde cualquier parte del mundo, eliminando las barreras físicas y ampliando el alcance de este acervo bibliográfico.

Este anuncio marca un paso clave en la estrategia de modernización cultural de Arequipa, que apuesta por la tecnología para posicionar su patrimonio en el escenario global. La propuesta no solo beneficiará a investigadores, estudiantes y lectores, sino que también permitirá preservar contenidos de alto valor histórico mediante herramientas digitales que aseguren su conservación y difusión a largo plazo.

Digitalización de la Biblioteca Mario Vargas Llosa: acceso global y modernización cultural

(GEC)

La iniciativa se concreta a partir de un convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional y la organización WO YAO ONGD, que tendrá a su cargo el desarrollo tecnológico del proyecto. Este acuerdo contempla la digitalización completa del acervo bibliográfico, así como la implementación de plataformas digitales y aplicativos diseñados para facilitar el acceso masivo a los contenidos.

El plan incluye además la incorporación de sistemas de seguridad modernos, que permitirán resguardar tanto el material físico como el digital, garantizando una experiencia segura para los usuarios. De esta manera, la biblioteca no solo amplía su alcance, sino que también se adapta a las nuevas exigencias del entorno digital.

Las autoridades regionales destacaron que este proceso forma parte de una política orientada a la democratización del conocimiento, con el objetivo de cerrar brechas en el acceso a la cultura. En ese sentido, el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, sostuvo que la iniciativa busca consolidar a Arequipa como un referente cultural a nivel nacional e internacional, promoviendo una mayor visibilidad de su patrimonio.

Por su parte, el presidente de WO YAO ONGD, Gonzalo Dávila Pozo, subrayó la importancia de integrar herramientas tecnológicas en la gestión cultural, lo que permitirá acelerar la disponibilidad de los contenidos en línea. Según lo anunciado, el proyecto contará con una hoja de ruta definida, que establecerá plazos concretos para la digitalización progresiva de los materiales y la puesta en marcha de la plataforma virtual.

Durante la ceremonia también participaron funcionarios del gobierno regional, quienes coincidieron en resaltar el impacto estratégico de esta iniciativa en el ámbito educativo y cultural. La propuesta busca convertir a la biblioteca en un espacio accesible sin limitaciones geográficas, en línea con las tendencias globales de acceso abierto a la información.

¿Qué es la Biblioteca Mario Vargas Llosa y qué servicios ofrece?

(Andina)

La Biblioteca Mario Vargas Llosa es un espacio especializado que brinda acceso gratuito al público interesado en la literatura peruana y extranjera, así como en disciplinas vinculadas a las humanidades, las ciencias sociales, las artes y la educación. El nombre de la biblioteca rinde homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa, cuya presencia marcó la inauguración del recinto en el mismo año en que recibió el reconocimiento internacional.

En cuanto a su acervo, la biblioteca reúne más de 9 mil títulos y alrededor de 14 mil ejemplares, lo que la convierte en uno de los espacios culturales más importantes de la región. Dentro de su colección se incluyen libros físicos y cerca de 500 libros electrónicos, que abarcan tanto autores nacionales como internacionales. Este material está orientado no solo a lectores habituales, sino también a investigadores y estudiantes que buscan información especializada en literatura y áreas afines.

Además del préstamo y consulta de libros, la biblioteca cuenta con una Sala de Investigación equipada con recursos multimedia, que incluye computadoras, material audiovisual y herramientas para el análisis literario. A ello se suman servicios como “Tu Bibliotecario en Línea”, que permite realizar consultas virtuales, y una agenda constante de actividades culturales y educativas, entre ellas jornadas de lectura, talleres, cine foros y encuentros literarios.