De pasar por el fútbol mexicano y Universitario a la Copa Perú: el regreso de Iván Santillán para fichar por Domingo Dianderas

El experimentado lateral izquierdo, con paso por Universitario y Cienciano, llega a Domingo Dianderas para liderar la campaña 2026, aportar jerarquía y fortalecer las aspiraciones del club chinchano en busca del añorado ascenso regional (Facebook / Diandero)

Iván Santillán, defensor de 34 años con experiencia en la Liga 1 y el fútbol internacional, fue oficializado como incorporación de Domingo Dianderas para la temporada de Copa Perú 2026. El club, presidido por el empresario y comediante Jorge Luna, viene de consagrarse campeón en la Liga Distrital de Chincha Alta y buscará avanzar en la Etapa Provincial del certamen.

La llegada de Santillán representa un salto de calidad para el plantel, que apuesta por su recorrido en equipos como Universitario, Cienciano y Tiburones Rojos de Veracruz.

El futbolista expresó su satisfacción por asumir este nuevo reto y confió en aportar desde su experiencia al ambicioso proyecto del club chinchano.

El desembarco de Santillán y el objetivo provincial

Iván Santillán fue presentado como refuerzo de Domingo Dianderas con la mira puesta en la Etapa Provincial, donde el club buscará consolidar su crecimiento tras su primer título distrital. (Facebook / Diandero)

La presentación de Iván Santillán como nuevo jugador de Domingo Dianderas marca un hito en el reciente mercado de fichajes de la Copa Perú. El club chinchano, que en 2026 conquistó su primer título distrital, anunció la llegada del lateral izquierdo mediante sus canales oficiales, destacando la jerarquía y el recorrido que aporta el jugador.

“Le damos la bienvenida a Iván Santillán, nuevo refuerzo para esta temporada. Iván llega para adueñarse de la banda izquierda con toda su potencia y recorrido”, publicó la institución. El principal objetivo del plantel será consolidarse en la Etapa Provincial y continuar el camino hacia la fase nacional del torneo.

En declaraciones al medio local Sport Chincha, Santillán manifestó: “Contento de estar aquí en Chincha y en el equipo. Me hace feliz este nuevo reto en mi carrera”. El futbolista refirió además que se encuentra en condiciones físicas óptimas y espera contribuir al grupo desde el inicio de la nueva etapa. “Terminé el año pasado jugando con Juan Pablo II, sin ninguna lesión. Espero poco a poco ponerme a punto para llegar bien a la Etapa Provincial”, añadió.

Trayectoria y experiencia de un refuerzo clave

Con más de una década en el fútbol profesional, Santillán llega como un refuerzo de peso, aportando experiencia en Liga 1 y el extranjero a un equipo que busca protagonismo. (No Somos TV)

Con una carrera que abarca pasos por clubes como Universitario de Deportes, Cienciano, Comerciantes FC, Juan Aurich, Los Chankas, Real Garcilaso, Bolognesi y Tiburones Rojos de Veracruz, Santillán suma más de una década de rodaje profesional.

Su llegada a Universitario se produjo en 2020, tras su paso por el fútbol mexicano, y en el conjunto crema disputó 50 partidos oficiales, anotando cuatro goles y asistiendo en dos ocasiones. Su vínculo con el equipo de Ate finalizó en 2023, año en que firmó por Cienciano.

El defensor zurdo también tuvo presencia en la Liga 2 y, en la temporada pasada, integró el plantel de Juan Pablo II. Su experiencia internacional y su regularidad en la máxima categoría lo convierten en uno de los fichajes de mayor peso en la actual edición de la Copa Perú. El aporte de Santillán se prevé determinante para un Domingo Dianderas que aspira a superar su mejor campaña histórica.

El proyecto de Domingo Dianderas bajo la gestión de Jorge Luna

Bajo la presidencia de Jorge Luna, Domingo Dianderas fortalece su proyecto deportivo con fichajes de experiencia y apunta a consolidarse como protagonista en la Copa Perú. (Facebook / Diandero)

El club Domingo Dianderas, presidido por Jorge Luna, consolidó su protagonismo en el fútbol regional tras el reciente campeonato en la Liga Distrital de Chincha Alta.

Este logro permitió al equipo acceder a la Etapa Provincial del torneo, instancia en la que apuesta por jugadores con recorrido en el fútbol profesional para fortalecer sus aspiraciones. La institución, de creciente presencia mediática en redes sociales y espacios deportivos, busca posicionarse como referente competitivo en la Copa Perú.

En la temporada anterior, Domingo Dianderas no logró superar la fase distrital, pero la obtención del título local en 2026 y la contratación de nombres como Santillán refuerzan la expectativa de alcanzar fases superiores. El club se ha propuesto como meta avanzar en la competición nacional, apoyándose en una estructura directiva renovada y en la llegada de futbolistas de reconocida trayectoria en el balompié peruano.