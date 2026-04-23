El detalle oculto en la bandera de Chipre que marcó un hito mundial

La bandera de Chipre es la única en el mundo que muestra el mapa del país sobre un fondo blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Chipre se destaca en el concierto internacional por una característica única: es la única del mundo que exhibe el mapa de su propio país. En el centro de un fondo blanco, la silueta de la isla aparece en color cobre, acompañada por dos ramas de olivo cruzadas en la base. Esta composición condensa siglos de historia, identidad y aspiraciones de paz para una nación marcada por la diversidad y los conflictos.

Situada en el mar Mediterráneo oriental, Chipre adoptó su actual estandarte el 16 de agosto de 1960, coincidiendo con la independencia del Reino Unido. El diseño fue concebido para transmitir neutralidad y unión, representando a todas las comunidades de la isla al inicio de la construcción nacional.

Según documentación oficial del gobierno chipriota, el diseño fue elegido por el entonces presidente Makarios III con el consenso del vicepresidente Fazıl Küçük y creado por el artista turco-chipriota İsmet Güney, ganador del concurso nacional convocado en 1960. El color cobre del mapa alude a los ricos yacimientos de este mineral fundamentales para la economía local desde la Antigüedad. La palabra “cobre” deriva del nombre griego de la isla, Kypros, según detalla el portal de historia y geografía World Atlas.

Las dos ramas de olivo simbolizan la paz y el deseo de convivencia entre las comunidades, principalmente greco-chipriotas y turco-chipriotas.

La elección de un diseño neutral, como indica la publicación oficial del gobierno de Chipre, respondió a una estrategia tras la independencia, evitando identificaciones parciales con algún grupo étnico predominante. El fondo blanco refuerza este mensaje, con la intención de expresar la unidad y la reconciliación del país, al menos en sus símbolos.

A diferencia de otras banderas nacionales que optan por franjas de colores, escudos de armas, estrellas o figuras animales, la bandera chipriota presenta la representación literal del territorio. Según la enciclopedia de vexilología Flags of the World, Chipre fue el primer país en incluir la silueta de su territorio en su pabellón nacional, una decisión que marcó un precedente entre los símbolos nacionales.

Chipre adoptó su bandera el 16 de agosto de 1960, fecha en la que proclamó su independencia del Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera fue creada tras la independencia proclamada el 16 de agosto de 1960, cuando la isla dejó de ser colonia británica. El gobierno chipriota organizó un concurso abierto para diseñar el nuevo símbolo patrio que resultó en la selección de İsmet Güney, artista y caricaturista turco-chipriota.

La propuesta fue aprobada por las máximas autoridades de las dos principales comunidades, en un contexto de fuerte tensión y búsqueda de consensos.

Historia y simbolismo detrás de la bandera

La historia de Chipre está marcada por la influencia de múltiples civilizaciones, desde los antiguos griegos y romanos hasta los otomanos y británicos. El cobre, mineral reflejado en el color del mapa de la bandera, fue explotado intensamente desde la Edad del Bronce y convirtió a la isla en un centro estratégico para el comercio en el Mediterráneo, de acuerdo con la Enciclopedia Británica. Esta riqueza mineral fue tan relevante que el propio nombre de la isla quedó ligado al metal.

Las dos ramas de olivo cruzadas bajo la silueta representan la voluntad de paz entre las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota, una intención que ha enfrentado numerosos desafíos en la historia reciente. Tras la independencia en 1960, la convivencia se tensó en varias ocasiones, culminando en la división de facto de la isla en 1974, tras la intervención militar de Turquía debido al golpe nacionalista que proponía la unión de la isla con Grecia.

El fondo blanco del pabelló refuerza el mensaje de neutralidad y esperanza de reconciliación. El estandarte fue diseñado sin símbolos religiosos ni nacionales de Grecia o Turquía, para evitar que una comunidad se sintiera excluida.

Chipre y una excepción global

El color cobre de la bandera chipriota simboliza los valiosos yacimientos mineros que dieron nombre a la isla en la Antigüedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito internacional, muy pocos países han optado por representar su mapa en la bandera nacional. De acuerdo con el portal especializado en heráldica y vexilología Flags of the World, solo Kosovo y Chipre presentan la silueta de su territorio, aunque el caso chipriota es el más longevo.

El diseño chipriota ha recibido opiniones tanto positivas como críticas. Por un lado, se argumenta que intenta trascender divisiones internas mediante un símbolo visualmente inclusivo, ya que evita alusiones directas a Grecia o Turquía e incluye elementos compartidos por ambas comunidades. Por otro, algunos sectores nacionalistas objetan la ausencia de referencias explícitas a esos países en la bandera. A pesar de estos debates, el estandarte chipriota persiste como símbolo de neutralidad institucional y una rareza en el conjunto de banderas nacionales.

Según The Guardian, la bandera chipriota ha sido objeto de discusión en organismos internacionales, donde su neutralidad fue clave para su aceptación en la Organización de las Naciones Unidas, en contraste con otras propuestas que incluían símbolos religiosos o nacionales.

Cambios, debates y actualidad: los desafíos del siglo XXI

A lo largo de las décadas, la bandera de Chipre ha mantenido su diseño original, aunque no ha estado exenta de controversias. Tras la división política de la isla en 1974, en el norte se proclamó la República Turca del Norte de Chipre — reconocida solo por Turquía —, que utiliza una bandera diferente inspirada en la de este país.

En el sur, el gobierno internacionalmente reconocido mantiene la bandera original, que flamea en organismos internacionales y edificios públicos. La bandera de Chipre se ha transformado en símbolo de la búsqueda de paz y reunificación, objetivos centrales en la agenda política nacional.

Algunos especialistas en historia y política internacional, como el profesor James Ker-Lindsay de la London School of Economics, sostienen que la bandera chipriota “resume visualmente el deseo de una identidad común en medio de profundas divisiones”. El gobierno ha reiterado en comunicados oficiales que el diseño se mantiene vigente como recordatorio de la convivencia posible.