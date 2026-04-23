Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia

Desde 2022, el país fortaleció su industria de drones tras la invasión rusa (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos a miles de kilómetros de distancia, tras haber demostrado el control remoto de interceptores desde fuera de sus fronteras.

La confirmación oficial llegó cuando el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, declaró en la red Telegram que el país ha escalado de forma sistemática el manejo remoto de drones interceptores, logrando resultados concretos en la neutralización de blancos ubicados a cientos e incluso miles de kilómetros.

La operación se realizó en el norte de Ucrania y, poco después, el diputado Marian Zablotskiy reveló que él mismo había dirigido el dron, primero desde su oficina y afirmó que fue un “experimento histórico”.

Según la empresa, la nueva tecnología permite que los pilotos ya no estén atados a una ubicación específica, posibilitando el manejo de aeronaves desde entornos seguros en ciudades como Kiev o Leópolis, o incluso desde el exterior del país.

La producción nacional de drones en Ucrania superó los 4,5 millones de unidades en 2023 (EFE)

Fedorov detalló que más de diez fabricantes de drones han incorporado esta solución en sus sistemas, consolidando una industria que, antes de la invasión rusa en 2022, prácticamente no existía en Ucrania.

El crecimiento del sector ha sido notorio. El año pasado las autoridades ucranianas estimaron la producción nacional de drones en alrededor de 4,5 millones de unidades, cifra que ha seguido en aumento. Las fuerzas armadas han centrado esfuerzos en el desarrollo de drones interceptores, considerados más eficientes y económicos para la defensa ante ataques aéreos.

Por su parte, Fedorov destacó que la nueva generación de interceptores de largo alcance incrementa la eficacia de las operaciones y reduce los riesgos para los operadores.

“Ucrania es el primer país del mundo en aumentar sistemáticamente el control remoto de drones interceptores”, agregó.

El ministro informó que más de diez fabricantes locales ya usan el sistema de control remoto (Reuters)

El contexto operativo de estos avances se enmarca en una guerra que tiene a Ucrania sometida a continuos bombardeos de drones y misiles por parte de Rusia. La semana pasada, el país vivió el mayor ataque del año, en el que murieron 17 personas.

El mando militar reportó entonces la neutralización de 31 misiles y 636 drones, aunque 12 misiles y 20 drones lograron penetrar las defensas y alcanzar sus objetivos. Ante la presión sostenida de estos ataques, el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y la producción de drones se ha convertido en una prioridad estratégica para Kiev.

A partir del desarrollo de su propia industria de defensa, Ucrania ha establecido alianzas internacionales para la producción conjunta de armamento con varios países europeos.

Además, el gobierno ucraniano ofreció cooperación a naciones de Medio Oriente que enfrentan amenazas similares, como los drones de origen iraní, y firmó acuerdos de asistencia con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

(Con información de AFP y Reuters)