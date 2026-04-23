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Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud: “Unos días más en casa”

La conductora confirmó que no conducirá su programa de este sábado, pero la gran incógnita ahora es si llegará a reaparecer en la esperada gala de los Martín Fierro de la Moda el domingo

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Mirtha Legrand extendió su reposo tras un cuadro viral y postergó su regreso a la televisión
Mirtha Legrand extendió su reposo tras un cuadro viral y postergó su regreso a la televisión

La salud de Mirtha Legrand volvió a instalarse en el centro de la escena mediática en los últimos días, luego de que la conductora confirmara que deberá extender su reposo y postergar su regreso a la televisión. A través de un mensaje en sus redes sociales, la histórica figura llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque su ausencia generó nuevas dudas, especialmente en torno a su posible participación en uno de los eventos más esperados del año: los Martín Fierro de la Moda.

Todo comenzó cuando “la Chiqui” se ausentó de la grabación de su programa el fin de semana pasado, una decisión que sorprendió a la audiencia y encendió las alarmas sobre su estado de salud. En su lugar, como ya es habitual en estas situaciones, su nieta Juana Viale tomó la conducción, manteniendo al aire el clásico ciclo televisivo que forma parte del ADN de la televisión argentina.

En medio de la incertidumbre y de distintas versiones que comenzaron a circular, fue la propia Mirtha quien decidió aclarar la situación con un mensaje directo. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, escribió en su cuenta oficial, dejando en claro que la decisión responde exclusivamente a indicaciones profesionales.

La conductora de 99 años aclaró que su estado de salud no reviste gravedad, siguiendo indicaciones médicas
La conductora de 99 años aclaró que su estado de salud no reviste gravedad, siguiendo indicaciones médicas

En ese mismo texto, la conductora explicó el origen de su cuadro: “Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”. Con esa frase, buscó desactivar cualquier especulación sobre una situación de mayor gravedad, aunque la prolongación del descanso generó inevitablemente nuevas preguntas.

A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa siendo una figura central de la televisión, y cada uno de sus movimientos genera repercusión. Por eso, la confirmación de que no podrá retomar su agenda en el corto plazo impactó tanto en el público como en el ambiente artístico, donde su presencia sigue siendo sinónimo de vigencia y profesionalismo.

En el mismo mensaje, la conductora también se tomó un momento para agradecer el cariño recibido: “Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!”, cerró con su estilo inconfundible, una marca registrada que atraviesa generaciones.

Primer plano de Mirtha Legrand, una mujer mayor con cabello rubio platinado, usando un vestido de lentejuelas color cobre, joyas y su dedo índice derecho en la barbilla
La ausencia de Mirtha Legrand en la grabación de su programa generó preocupación y especulaciones en el público

Sin embargo, más allá de la tranquilidad que intentó transmitir, la continuidad de su reposo abrió un nuevo frente de especulación: su presencia en los Martín Fierro de la Moda el próximo domingo 26/4. El evento, que reúne a las figuras más destacadas del espectáculo y la industria fashion, suele contar con la participación de Mirtha como una de sus invitadas más emblemáticas, tanto por su trayectoria como por su histórica relación con el mundo de la elegancia y el estilo.

La duda ahora es si su recuperación llegará a tiempo para ese compromiso o si, por el contrario, deberá ausentarse también de esa cita. Hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales, pero en el ambiente ya se analiza la posibilidad de que priorice su salud y prolongue el descanso el tiempo que sea necesario.

Mientras tanto, en la pantalla chica, Juana Viale continúa al frente de los programas, cumpliendo un rol que ya asumió en otras oportunidades con naturalidad. De hecho, en sus últimas apariciones, la conductora dio algunos detalles sobre la evolución de su abuela, señalando que, si bien había mostrado mejoras, los médicos recomendaron no apresurar su regreso.

Según trascendió, el cuadro comenzó como un resfrío que derivó en episodios de tos, probablemente vinculados a cambios de temperatura en sus últimas salidas públicas. Incluso se mencionó que una de sus recientes visitas al teatro podría haber influido, debido al aire acondicionado fuerte en la sala, un factor que su entorno no descartó.

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