Crimen y Justicia

Un adolescente de 15 años apuñaló a otro a la salida del colegio por salir con su pareja

El hecho ocurrió en Viedma, provincia de Río Negro. La víctima fue trasladada al hospital por su padre y hay tres personas demoradas

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De los demorados dos eran menores y el tercero, de 19, quedó bajo investigación por averiguación de antecedentes
De los demorados dos eran menores y el tercero, de 19, quedó bajo investigación por averiguación de antecedentes

Tres personas resultaron demoradas este mediodía en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, tras un ataque con arma blanca a un adolescente, quien sufrió una apuñalada en la vía pública. El hecho se registró sobre la calle Buenos Aires, cuando un joven que salía del Colegio N° 8 fue interceptado por tres individuos mientras caminaba acompañado de otros estudiantes.

Según informó la Policía de Río Negro, el episodio no guarda relación con la institución educativa ni ocurrió dentro o frente a sus instalaciones, sino en un sector externo. También se aclaró que no tiene relación con los casos de amenazas reiterados a lo largo del país.

De acuerdo con la reconstrucción brindada por el jefe regional, comisario inspector Darío Osman, la agresión se produjo cuando uno de los atacantes, un menor de 15 años, utilizó un arma blanca para causar la lesión.

“En horario del mediodía, un alumno que salía del Colegio N° 8 fue interceptado por tres personas. Uno de ellos le produjo un corte, una herida de punzocortante con un arma blanca. Se llamó al CIARME”, indicó.

Según le indicaron a Infobae fuentes vinculadas al caso, el ataque fue motivado por celos. La víctima, aparentemente, salía con la pareja del agresor. Del grupo de tres que lo interceptó, dos son menores de edad. El tercero es un joven de 19 años, quien quedó bajo investigación para averiguación de antecedentes.

“Presente en el lugar su papá, fue trasladado en un vehículo particular al hospital local y se da la alerta con las características físicas y de vestimenta que tenían de la persona sindicada como agresor y de dos personas más que lo acompañaban, los cuales son demorados casi en forma inmediata en cercanías del lugar”, puntualizó Osman.

El adolescente recibió asistencia médica en el sitio del ataque y posteriormente fue trasladado al hospital junto a su padre para una evaluación más detallada. La revisión médica determinó que la herida no revestía gravedad y que el joven se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía tomó intervención en el caso, mientras que equipos de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales avanzan con la recolección de pruebas y el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto del sistema 911 como de viviendas particulares cercanas. Además, los investigadores llevan adelante la toma de testimonios a familiares y posibles testigos para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

La Policía de Río Negro secuestró elementos de interés para la causa y reiteró que ninguno de los implicados guarda vínculo con el colegio ni con incidentes previos en instituciones educativas locales.

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