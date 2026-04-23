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“¿Por qué no jugó en el Barcelona?“: el video de las mejores jugadas del Pulga Rodríguez que causó furor en las redes y en Brasil

El futbolista de 41 años sorprendió a usuarios que desconocían su trayectoria: “El hombre que solo hacía golazos”

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Este video es una compilación de momentos de juego protagonizados por el futbolista Luis 'Pulga' Rodríguez que causaron furor en las redes sociales

La técnica, la gambeta y la pegada de Luis Miguel Pulga Rodríguez impactaron a miles de usuarios luego de que un video suyo alcanzara más de 2 millones de visualizaciones y superara los 37.000 me gusta en cuestión de horas. La viralización surgió a partir de una publicación de un usuario brasileño en X (antes Twitter), quien acompañó un compilado de goles y jugadas del futbolista con la frase: “Tengo dos preguntas: ¿quién es este loco y por qué no jugó en el Barcelona?”.

El Pulga, que anunció su retiro como profesional tras dejar Colón a los 41 años, pero pocos días después acordó su regreso al fútbol como refuerzo del Club Atlético Ñuñorco de Monteros de la Primera de la Liga Tucumana, fue furor en las redes con imágenes que mostraban sus mejores goles.

En el compilado se pudieron observar algunos de los tantos más icónicos del futbolista. Allí, se mostró el penal que le convierte al Atlético Mineiro en la semifinal de la Copa Sudamericana con la camiseta de Colón de Santa Fe y definiciones de lujo, tanto en el Sabalero como en Atlético Tucumán, club en el que es ídolo. “El Pulga Rodríguez durante la pandemia fue el mismísimo Zinedine Zidane”, comentó un usuario. “El hombre que solo hacía golazos”, indicó otro.

El posteo en X(antes Twitter)
El posteo en X(antes Twitter)

La carrera profesional de Rodríguez se extiende por más de quinientos partidos, en los cuales registró 190 gritos y 87 asistencias. Además de Colón y Atlético Tucumán, dejó su sello en equipos como Newell’s, Gimnasia La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Jujuy. Su talento lo llevó incluso a ser tentado por clubes europeos como el Real Madrid y el Inter de Milán, y a recibir una convocatoria de Diego Maradona para la selección argentina. “Ese malandro ahí tiene casi 200 goles en su carrera, no sé cómo nunca jugó aquí en Brasil”, sostuvo otro usuario.

El camino al éxito de Rodríguez estuvo marcado por desafíos. En su juventud, una experiencia fallida al viajar a Europa —donde fue abandonado por un empresario sin escrúpulos en Rumania— lo alejó temporalmente del fútbol profesional. Durante ese periodo trabajó como albañil, lo que, en sus propias palabras, fortaleció su carácter: “Es un trabajo normal. Pero no se gana como en el fútbol. Te tenés que levantar a las 7.30 o en verano antes para trabajar y ganarle un poco al calor (...). Es un laburo digno, que sirve y a mí me sirvió muchísimo para valorar las cosas que consigo hoy por hoy. Las valoro el doble”.

Pulga Rodríguez, en el Club Ñuñorco (Instagram: @club.nunorco.oficial)
Pulga Rodríguez, en el Club Ñuñorco (Instagram: @club.nunorco.oficial)

Su regreso al mundo del fútbol llegó a través de Racing de Córdoba en el Torneo Federal A y se consolidó definitivamente en Atlético Tucumán, donde supo ganarse el corazón de la hinchada. Rodríguez también fue objeto de rumores sobre un posible pase a Boca Juniors, aunque nunca llegó a concretarse. Su estilo, construido sobre una técnica elegante y un instinto goleador afinado, lo identificó como uno de los jugadores más singulares de su generación.

Su partido despedida está previsto para el 7 de junio de 2026 en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe, el club donde alcanzó sus hitos más memorables. El homenaje será con la casaca rojinegra que lució durante tres etapas distintas y con la que conquistó la Copa de la Liga 2021, el único título de primera en la historia del club, además de haber protagonizado la histórica final de la Copa Sudamericana 2019.

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