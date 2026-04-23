Cuento del tío: le robaron 15 mil dólares a una jubilada de 85 años y fueron atrapados en un operativo en Flores

El momento en que la Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones que le hicieron el “Cuento del Tío” a una jubilada en Flores

Una jubilada de 85 años fue víctima de un caso de “cuento del tío” en el que le robaron 15.000 dólares. Un día después, cuando los estafadores volvieron a contactarla para pedirle más dinero, efectivos de la Policía de la Ciudad montaron un operativo encubierto y los detuvieron.

Según pudo saber Infobae, los delincuentes tienen 24 y 61 años y viven en la provincia de Buenos Aires. El mayor tenía las huellas dactilares ilegibles, lo que dificultó su identificación en un primer momento. Sin embargo, luego se comprobó que contaba con antecedentes por encubrimiento (1996) y robo agravado en poblado y en banda con armas (2025).

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima. El día anterior a los arrestos, la mujer recibió un llamado de una supuesta sobrina que, con tono urgente, le pidió 15 mil dólares. Siguiendo las instrucciones, entregó el dinero a un hombre que pasó a retirarlo por su domicilio.

Los detenidos, de 24 y 61 años, residen en la provincia de Buenos Aires y uno de ellos cuenta con antecedentes por robo y encubrimiento

Al día siguiente, los estafadores volvieron a comunicarse con la mujer para exigirle más dinero y alhajas. Ese nuevo contacto permitió que la División Investigaciones Comunales 7 organizara una entrega controlada en Pasaje Roque González al 1300.

Durante el operativo, una oficial se hizo pasar por la damnificada y continuó la comunicación con los delincuentes para coordinar la entrega simulada.

Cerca del mediodía, el primer sospechoso llegó en motocicleta para retirar los objetos y fue detenido en el lugar. Más tarde, ante la falta de respuesta de su cómplice —que ya estaba incomunicado—, los estafadores retomaron el contacto y acordaron un nuevo retiro. Aproximadamente una hora después, el segundo implicado se presentó en el domicilio y también fue detenido.

Como se observa en el video que encabeza esta nota, los agentes actuaron de civil para no levantar sospechas y garantizar el éxito del procedimiento.

Durante el operativo, la Policía secuestró dos motocicletas, un teléfono celular y anotaciones vinculadas a la maniobra. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, que dispusieron la detención de los acusados por el delito de estafa.

Las motos que usaban los delincuentes para retirar los pedidos de dinero que hacían

Un antecedente similar en Junín

Días atrás, agentes de la DDI Junín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arrestaron a Braian Ignacio Gerry, de 29 años, quien había sido exonerado de la Policía Bonaerense en 2024. Las autoridades lo señalan como el principal autor de una estafa cuyo blanco fue una jubilada de 68 años.

La víctima denunció que el estafador se hizo pasar por su sobrino y logró que le entregara dinero y objetos de valor. El monto sustraído ascendió a más de 26 millones de pesos e incluyó 17.600 dólares, 2.500 reales, varias joyas, relojes de oro y una transferencia bancaria por 1.500.000 pesos.

El hecho ocurrió el 11 de diciembre pasado. A partir de la denuncia, la investigación policial avanzó hasta dar con el expolicía y autor del hecho.

Un hecho similar ocurrió en Junín, donde la policía arrestó a un exefectivo y a otro hombre por estafar a una jubilada de 68 años

Según fuentes consultadas, otro cómplice del ex policía ya había sido arrestado. Fue el 22 de diciembre en Los Toldos. Ese día la policía detuvo a Norberto César Delgado, de 56 años, por su presunta participación en el delito.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una cadena con dije de oro, un automóvil Citroën C4 con documentación falsa y un teléfono celular. El vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 18 de noviembre de 2024, solicitado por la UFI Nº6. A Delgado lo imputaron por encubrimiento.