1) EL BANCO CENTRAL NO ES EL TESORO. La entidad monetaria es un ente rector del sistema financiero, autárquico –es decir, independiente del Gobierno, aunque integra el Poder Ejecutivo- y es el que emite los pesos. Por lo tanto, un gasto a cargo del Tesoro, que depende del Ministerio de Hacienda –y, por lo tanto del Presidente de la Nación- y que es el que maneja la caja del Gobierno, no puede ser financiado por el Banco Central, si no con más endeudamiento.