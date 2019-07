El no pago de los intereses de las Leliq no fue el único dicho que sorprendió a la mesa chica del macrismo. En los mensajes nocturnos, cruzados, entre los miembros del gabinete, se habló también de la promesa de Alberto Fernández para subir el valor del dólar. En la misma entrevista, el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner explicó que "desde siempre" creyó en un dólar alto porque así el país "va a poder producir y exportar", y señaló que con el valor actual de la divisa norteamericana "ni siquiera la cosecha récord se liquida".