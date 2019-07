En ese contexto, ¿peligra algún vuelo partir de la media mañana del jueves? Desde el Gobierno estiman que no, aunque aseguran que no pueden garantizarlo. "Es una concentración en Aeroparque, no creemos que haya mayores problemas. En rigor, esperamos que no los haya, pero no podemos descartar inconvenientes. No sabemos si alguno de esos pilotos va a dejar sus tareas para movilizarse. Es posible que haya algún ruido en las operaciones, pero si el piloto reclama algo en lugar de volar, es un problema", explicaron desde el ministerio de Transporte.