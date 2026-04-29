México

Tráfico en CDMX: capitalinos pierden 184 horas al año al volante

La pérdida de más de una semana al año en el tráfico es resultado de un mal diseño urbano que, según especialistas, complicará la logística durante la justa mundialista

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Dijo que NY se queda cortó con el tráfico que se vive en la CDMX.

A tan solo 43 días de la inauguración del Mundial 2026, la movilidad en la Ciudad de México se perfila como uno de los mayores retos para residentes y turistas. Lejos de agilizarse por las remodelaciones, la situación es crítica: los automovilistas pasan el equivalente a más de una semana entera al año atrapados en embotellamientos.

De acuerdo con el TomTom Traffic Index 2025, los conductores de la capital pierden un promedio de 184 horas anuales (7 días y 16 horas) en el tráfico. El estudio revela que la ciudad mantiene un nivel de congestión promedio del 75.9%, permitiendo una velocidad general de apenas 17.4 km/h.

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Las cifras detallan un día a día extenuante. La situación empeora drásticamente en la hora pico vespertina , cuando recorrer 10 kilómetros toma más de 47 minutos a una velocidad de 12.7 km/h, superando incluso la lentitud de la hora pico matutina (14.4 km/h).

El índice también destacó que el pasado miércoles 28 de mayo fue el día más caótico del año, alcanzando una congestión crítica del 167% a las 3:00 p.m.

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Para Rodrigo Bejarano, experto en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana (IBERO), esta pérdida masiva de tiempo tiene una raíz clara: un problema de diseño urbano. El especialista advierte que la planeación actual “impone cómo se moverán las personas” en lugar de influir inteligentemente en sus decisiones, generando trayectos ineficientes, rutas poco claras y un caos constante.

De cara a la justa mundialista, Bejarano señala que las adecuaciones en torno al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) presentan fallas importantes de logística, entre las que destacan:

  • Subestimación del flujo: No se toma en cuenta a las personas que acudirán a las inmediaciones sin boleto.
  • Diseño irreal: Rutas trazadas sin considerar el comportamiento real de los usuarios.
  • Embotellamiento peatonal: Saturación de puntos intermodales donde convergen distintos sistemas de transporte.
  • Fallas en la “última milla”: Falta de soluciones eficientes para el tramo final del trayecto, especialmente en zonas con cierres viales.

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