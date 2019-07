"No vamos a descartar ninguna medida. Vamos a ir a los aeropuertos a hablarle a los pasajeros, como estamos yendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la campaña de difusión leyendo el comunicado en los aviones, yo no le voy a decir a los compañeros 'perdimos la pelea', nosotros vamos a seguir peleando ", explicó Biró en el programa Crónica Anunciada de FM Futurock. Y remarcó que no hay ningún riesgo en leer el reclamo de los pilotos cuando el avión ya aterrizó y está apagado.