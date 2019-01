Y a la luz de la virtual estabilidad del tipo de cambio entre el peso y dólar en los últimos meses, y que en el corriente mes de enero llevó a la intervención compradora del Banco Central luego de haber perforado el piso de la "zona de no intervención", el Instituto para el Desarrollo Social Argentino acudió al Índice Big Mac y detectó que tras la devaluación del peso desde fines de julio de 2017, el valor del producto pasó de 4,1 a 3 dólares. De ese modo no sólo se abarató ostensiblemente en términos de la moneda extranjera, aunque no en pesos para los más flacos bolsillos de los argentinos en términos de poder de compra con sus ingresos, en contraste con el precio que registra en Uruguay y Chile, por ejemplo, donde acusó variaciones notablemente menores.