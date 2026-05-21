Insólita escena en Los Olivos: captan automóvil sobre costales de cebolla mientras camión avanza por la Panamericana Norte

Un conductor en la Panamericana Norte captó una escena increíble: un camión de carga transportando un auto sedán completamente nuevo sobre una montaña de costales de cebolla. Latina

El tránsito en la Panamericana Norte volvió a captar la atención pública por una escena poco común registrada en el distrito de Los Olivos. Un video difundido en redes sociales mostró a un camión que trasladaba un automóvil colocado sobre una carga de sacos de cebolla mientras avanzaba por una de las vías más transitadas de Lima.

Las imágenes circularon con rapidez en plataformas como TikTok y Facebook, donde numerosos usuarios compartieron reacciones de sorpresa y comentarios humorísticos sobre la forma en que el vehículo era transportado. La grabación también mostró a conductores que disminuyeron la velocidad para observar la escena y registrar videos desde sus celulares.

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El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones del traslado y la seguridad en carretera. Hasta el momento, no existe información oficial sobre una posible intervención de las autoridades ni sobre las medidas aplicadas para asegurar el automóvil durante el recorrido.

Video grabado en Los Olivos se vuelve viral

Un camión fue captado transportando un automóvil sobre una carga de sacos de cebolla en la Panamericana Norte, a la altura de Los Olivos. Composición: Infobae

El hecho ocurrió a la altura del distrito de Los Olivos, en plena Panamericana Norte. Según las imágenes difundidas en redes sociales, el automóvil permanecía encima de decenas de costales de cebolla ubicados en la plataforma del camión.

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El vehículo avanzaba con normalidad entre otros autos y unidades de transporte pesado. Algunos testigos registraron el momento desde distintos ángulos mientras circulaban por la vía.

La grabación alcanzó amplia difusión en pocas horas. Usuarios de TikTok y Facebook replicaron el contenido acompañado de mensajes humorísticos y comentarios relacionados con la creatividad para transportar carga.

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Entre las frases compartidas en redes sociales destacaron: “¿Cómo lo bajarán?”, “En Perú nunca te aburres”, “La cebolla es más fuerte que el carro”, “Eso es inseguro”, “¿Y la Policía?” y “Qué locura”.

Usuarios reaccionan con bromas y críticas

Las plataformas digitales concentraron cientos de reacciones luego de la difusión del video. Varios usuarios utilizaron expresiones irónicas para describir el traslado del automóvil sobre los sacos de cebolla.

Algunos comentarios señalaban: “Delivery premium”, “todo entra si hay espacio” y “la verdadera optimización de carga”. Otros mensajes pusieron atención en el riesgo que podría representar el traslado para otros conductores.

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También circularon frases como: “Esto se merece su: ‘En Perú nunca te aburres’” y “Pidió una jaladita.. pero le dijeron, acomódate!”. Las publicaciones acumularon reproducciones y compartidos durante varias horas en distintas cuentas dedicadas a contenido viral.

La escena despertó interés debido a la manera poco convencional en que el automóvil era movilizado. Las imágenes mostraron que el vehículo permanecía inmóvil sobre los costales mientras el camión continuaba su trayecto por la carretera.

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Falta de información sobre medidas de seguridad

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre las condiciones del traslado ni sobre la documentación correspondiente para movilizar el automóvil en esas circunstancias.

Tampoco se informó si el camión recibió alguna intervención durante su recorrido por la Panamericana Norte. Las imágenes difundidas en redes sociales no permiten identificar si el vehículo contaba con sistemas de sujeción visibles o mecanismos de seguridad adicionales.

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El caso volvió a poner atención sobre los riesgos asociados al transporte de carga en vías de alto tránsito. La circulación constante de vehículos pesados en la Panamericana Norte suele generar preocupación entre conductores debido a posibles incidentes vinculados con sobrecarga o transporte inadecuado.

Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales, donde usuarios mantienen el intercambio de comentarios y reacciones sobre la singular escena registrada en Los Olivos.

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