Quiero que no se pierda de vista que hace 500 años, 400 años, masivamente personas de Europa se embarcaban y se cruzaban el Atlántico cuando todavía no estaba claro si no había un precipicio al final del horizonte, porque todavía hacía muy poco tiempo que si había demostrado que la Tierra era redonda; y no había internet, ni canales de cable o de noticias on line, como Infobae, que transmitían rápidamente las noticias. Y antes de llegar al otro lado, a muchos los mataba las enfermedades a bordo, o naufragaban porque no contaban con el parte meteorológico; y además estaban expuestos el ataque de corsarios. Y si pasaban todo eso, los esperaba un mundo salvaje, corriendo todo riesgo de muerte. Y si lograban cruzar al Oeste, podrían aspirar a tener una vida distinta. ¿Por qué cree que aún así muchos se iban de París o Londres?