El hermano de Gaspi despidió al influencer con un emotivo posteo y repasó su vida juntos: “Te llevaste mi alma”

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, generó una despedida de su familia y un impacto en la comunidad digital

A más de una semana de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, se conoció la emotiva despedida que su hermano Federico le dedicó en redes sociales. El fallecimiento del creador de contenido impactó de forma profunda en sus seguidores y en la comunidad digital, que días atrás se reunió en el Obelisco porteño para rendirle homenaje. En este contexto, la voz de su familia cobró especial relevancia al compartir públicamente su dolor tras la repatriación del cuerpo del joven desde Brasil.

A través de su cuenta de Instagram, Federico publicó un mensaje acompañado de una serie de imágenes que recorren distintas etapas de su vida junto a Gaspi. “Gracias por ser el amor de mi vida, te llevaste mi alma, nanito. Te amo por siempre”, escribió el joven en la descripción, reflejando el impacto que la pérdida de su hermano provoca en su entorno más cercano.

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La publicación incluyó una foto principal que mostraba a Gaspi sonriente durante una noche al aire libre, sentado en una reposera, rodeado de vegetación y usando una campera amarilla y negra de cuadros. Sobre sus piernas, un gato descansaba en actitud tranquila, aportando un matiz íntimo a la escena.

La madre de Gaspi afirmó que lo apoyó en cada decisión y que esa confianza hoy le da paz (Instagram)

Federico despidió a Gaspi en Instagram con un mensaje en el que expresó el dolor por la muerte de su hermano (Instagram)

La familia de Gaspi compartió su dolor en redes sociales después de la repatriación del cuerpo desde Brasil (Instagram)

El carrusel fotográfico suma recuerdos de la infancia de los hermanos. Algunas imágenes muestran a Gaspi en sus primeros años, mientras que otras retratan el vínculo fraternal, como una postal en la que ambos aparecen recostados sobre el césped de un parque: Federico ya adolescente y Gaspi todavía niño, con su característico cabello rizado. Otra de las fotos, en tonos sepia, los muestra compartiendo un momento de complicidad en la cama, evidenciando la cercanía que mantuvieron más allá de la diferencia de edad.

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Las imágenes también reflejan la relación en la adultez. Una fotografía los muestra relajados sobre un colchón, mirando a cámara, y en otras aparecen en situaciones cotidianas como salidas nocturnas y reuniones familiares. En todas, se percibe la conexión entre ambos y la importancia de esos momentos compartidos.

La despedida de Federico, con su mensaje y el repaso visual de una vida compartida, se sumó al homenaje colectivo que Gaspi recibió en los últimos días, reforzando la huella que el influencer dejó en su entorno familiar y en quienes siguieron su trayectoria en redes.

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Entre las personas que se hicieron presentes en el Obelisco, para homenajear su memoria, estuvo Michelle, la madre de Gaspi, quien por primera vez se animó a hablar del dolor que esta atravesando tras la muerte de su hijo. La mujer habló en vivo desde el lugar del homenaje y lo hizo con la misma libertad que siempre caracterizó a su hijo. No esquivó ninguna pregunta, no midió las palabras y cerró cada respuesta con una convicción que arrancó aplausos de la gente reunida a su alrededor.

Federico Prim Díaz despide a Gaspi con un mensaje íntimo y un álbum familiar (Instagram)

La emotiva despedida de Federico Prim Díaz a Gaspi con un mensaje íntimo y un álbum familiar (Instagram)

Sobre el vínculo que tuvo con Gaspi, fue directa: “Confiar plenamente en un hijo es eso. Contener y confiar plenamente desde que nace hasta que se muere”. Dijo que esa confianza, la de haberlo apoyado en cada decisión y haberle fomentado el deseo de hacer lo que más quería, es lo que hoy le da paz.

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“Yo lo voy a extrañar un montón y cada vez que venga acá a la ciudad o al Obelisco, o al lugar donde él estuvo, lo voy a extrañar”, admitió entre sollozos. Pero enseguida retomó el tono: “Tres millones de pibes lo siguen, lo van a seguir siguiendo, van a seguir viendo sus cosas y todavía hay mucho material sin editar, imaginate”.

Habló de Gaspi como un profesional meticuloso y consciente de lo que hacía: “Era un tipo muy profesional, muy puntilloso con el laburo”. Y sobre el humor que lo hizo conocido, trazó una distinción que consideró central: “La transgresión era una transgresión cuidada, muy cuidada”. Anticipó que el tiempo le dará la razón: “Con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta qué tan de vanguardia fue su humor y su mirada”.

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