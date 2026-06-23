El enojo de Wanda Nara tras la denuncia de Mauro Icardi por la lesión de su hija: “Él estaba al tanto”

La conductora defendió en el ciclo de Yanina Latorre su rol materno tras la denuncia de su expareja por presunta negligencia y aseguró que el tratamiento de su hija nunca fue interrumpido (Video: SQP/ América TV)

En medio de una nueva escalada judicial y mediática, Wanda Nara salió al aire en SQP (América TV) para responder a la denuncia de negligencia en el cuidado de una de sus hijas impulsada por Mauro Icardi. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) negó rotundamente haber desatendido la salud de una de sus hijas y detalló el seguimiento médico sostenido durante los últimos meses.

El conflicto se intensificó luego de que las abogadas de Icardi, Lara Piro y Elba Marcovecchio, afirmaran públicamente que una de las niñas tenía “los ligamentos rotos” y que la madre no respetó las indicaciones profesionales. La polémica, que expuso la intimidad familiar y la vida cotidiana de las menores, también dejó al descubierto el trasfondo económico y judicial que atraviesa la relación entre la empresaria y el futbolista.

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“Nunca se interrumpió el tratamiento de Francesca; Mauro tenía toda la información en el chat grupal”, afirmó la conductora

La empresaria salió en comunicación telefónica con el ciclo de Yanina Latorre y cuestionó la información difundida por las abogadas de su expareja, acusando a la defensa de Icardi de “marear” y “desinformar”. Wanda enfatizó que la salud de su hija siempre estuvo resguardada y bajo control profesional. Subrayó la existencia de un chat grupal con el propio Mauro Icardi y con la psicóloga Fernanda Matera, donde se documentaban las sesiones y se compartían fotos de cada jornada de kinesiología. “Está todo registrado”, afirmó.

Ante la consulta sobre la gravedad de la lesión, Nara aclaró que el diagnóstico es lesión meniscal y que tanto la médica de cabecera como los kinesiólogos supervisan la evolución con estudios periódicos. “Nunca se interrumpió el tratamiento de Francesca”, sostuvo, y añadió que, en su ausencia, la madre de Wanda o una persona de confianza garantizaban la continuidad de la atención.

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La empresaria explicó que, antes de cada visita a la casa del padre, su hija mayor tenía los estudios médicos al día y que toda la información era reportada. “Mauro estaba al tanto de esta lesión”, subrayó, y precisó que nunca, en cinco meses, el futbolista solicitó una radiografía, ecografía ni resonancia magnética adicional.

Las abogadas de Icardi afirmaron que la nena tenía “los ligamentos rotos” y cuestionaron las exigencias económicas de Wanda Nara. La conductora fue tajante al desmentirlo

Nara remarcó que la médica de su hija se comunicó en varias oportunidades con el padre y que, a pesar de las recomendaciones, Icardi no realizó una interconsulta. “Francesca no cortó con su tratamiento de kinesiología en ningún momento”, insistió.

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La denuncia presentada por Mauro Icardi sostiene que Wanda Nara habría actuado con negligencia al no atender adecuadamente la salud de una de las hijas. Las abogadas del futbolista, Lara Piro y Elba Marcovecchio, aseguraron que la niña presentaba una “rotura de ligamentos” y que la madre impuso una agenda de kinesiología sin estar informada cabalmente del cuadro.

Piro enfatizó en Bondi Live que el cuadro era grave y precisó que “una de las nenas tenía los ligamentos rotos”. Además, cuestionó los montos exigidos de 30 mil dólares por hija para permitir el acceso paterno, calificándolos de “caprichosos” y ajenos al bienestar infantil.

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Wanda Nara negó la denuncia de negligencia de Mauro Icardi en la crianza de sus hijas: “Está todo registrado”

La defensa de Icardi también puso en duda el criterio médico seguido por Nara y acusó a la empresaria de mantener una actitud “hostil” en el vínculo con el futbolista. Marcovecchio, por su parte, declaró en Intrusos que la lesión era “de vieja data” y que existía contraindicación para actividades de impacto como la equitación.

En su descargo, Wanda Nara dedicó varios minutos a explicar la organización cotidiana de la vida de sus hijas. Negó que existiera una sobrecarga de actividades y defendió la continuidad de las rutinas escolares y deportivas, idénticas a las que mantenían en Europa.

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Respecto a las faltas escolares, la empresaria puntualizó que la comparación realizada por la defensa de Icardi era errónea. “Conmigo viven todo el año. Me están calculando once veces en 365 días”, señaló, y diferenciando las ausencias ocasionales bajo su cuidado de las visitas esporádicas con el padre.