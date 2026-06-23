James Rodríguez va por un récord con la Selección Colombia en el Mundial 2026: es propiedad de Juan Guillermo Cuadrado

James Rodríguez es uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y puede hacer historia - crédito Raquel Cunha/REUTERS

James Rodríguez es de los jugadores llamados a destacar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues se mantiene su recuerdo de los resultados en Brasil 2014, cuando fue goleador del torneo y una de las mayores sorpresas.

El volante le apunta a hacer historia con un récord en la Selección Colombia, que está en propiedad de Juan Guillermo Cuadrado y vigente desde Rusia 2018, así que el compromiso frente a la República Democrática del Congo es clave para firmar su nombre, de nuevo, en las páginas doradas de la Tricolor.

De otro lado, el técnico Néstor Lorenzo afirmó que preparó la nómina para el compromiso del 23 de junio en el estadio de Guadalajara y contempló algunas modificaciones para hacerle juego a los africanos y no permitir que ocurra una sorpresa, como se ha dado a lo largo del campeonato.

PUBLICIDAD

James Rodríguez y el récord entre ojos

El mediocampista llegó a este compromiso en medio de mucha expectativa por su trayectoria, talento y ser líder del equipo nacional, pero bajo algunas críticas y dudas porque su nivel en Minnesota United no fue el mejor para llegar en las mejores condiciones a la convocatoria.

En este momento, James se encuentra a una asistencia de alcanzar la máxima cifra de la Selección Colombia en las Copas del Mundo, un logro que lo volvería a meter en la historia de los cafeteros y del certamen, pues se trata de una acción de juego en la que se ha especializado en su carrera.

PUBLICIDAD

James Rodríguez quiere igualar a Juan Guillermo Cuadrado como el máximo asistidor de Colombia en los mundiales - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Con dos partidos pendientes en la fase de grupos y los que pueda conseguir en rondas finales, si supera la primera instancia, es casi seguro que el jugador puede alcanzar esa marca, la cual le pertenece a Juan Guillermo Cuadrado, uno de sus compañeros y mejores amigos de hace más de una década.

James necesita una asistencia para llegar al récord de cinco, lo que significaría otro de sus logros personales en el combinado nacional desde su primer compromiso en 2011, pues ya se quedó con uno de ellos y es participar en tres Copas del Mundo, junto a Carlos Valderrama y Fredy Rincón.

PUBLICIDAD

James Rodríguez quiere ser el máximo jugador en asistencias y partidos disputados en Copas del Mundo para Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Sumado a eso, el mediocampista de 34 años también igualará lo hecho por ellos dos en el número de partidos disputados, pues con solo ser titular frente a la República Democrática del Congo le alcanzará para los diez compromisos mundialistas e incluso superarlo el 27 de junio contra Portugal.

“Hay que evitar transiciones”

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo habló sobre la manera como se le debe jugar a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, pues una de sus fortalezas es la velocidad y así puede sorprender en el partido, tal como pasó con Uzbekistán y su anotación.

PUBLICIDAD

“Tenemos que abrir caminos, encontrar espacios entre líneas, ocupar el espacio que un jugador deja cuando persigue para conseguir entrar a las posiciones de remate, de finalización de jugadas“, dijo el argentino.

Néstor Lorenzo aseguró que analizó con cuidado a RD Congo y la manera de jugarle en Guadalajara - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Lorenzo añadió que “lo que teníamos estudiado de Congo en la previa ha variado, pero con Dinamarca y Portugal marco un 5-3-2, con dos delanteros importantes. Hay que evitar transiciones y contras”.

Finalmente, el técnico se refirió a las emociones previas al encuentro del Mundial 2026: “Hablo de la pasión de los hinchas, pero el debut de muchos muchachos contra Uzbekistán les jugó una parte emocional importante, se les vio en los himnos, eso es difícil de gestionar. Ya rompimos el hielo, lloramos, ahora empieza el Mundial. La emoción no nos puede traicionar, tenemos que jugar con el corazón caliente y la cabeza fría”.

PUBLICIDAD