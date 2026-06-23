El llamativo reclamo arbitral de una de las figuras de Austria tras la derrota ante Argentina

Laimer cuestionó al árbitro Amin Omar por no sancionar faltas de Argentina durante gran parte del partido (Reuters/Troy Taormina)

Konrad Laimer, mediocampista de Austria y del Bayern Múnich, no ocultó su malestar tras la derrota por 2-0 ante Argentina en el Mundial 2026. El austriaco apuntó directamente contra el árbitro del partido, el egipcio Amin Omar, a quien acusó de aplicar criterios distintos según el equipo.

El lunes, una vez terminado el partido, frente a las cámaras del medio Sport1, Laimer fue directo al señalar lo que, a su juicio, condicionó el desarrollo del encuentro en Dallas. “No sé cuántas faltas hicieron, pero parecía que podían hacer 700 sin problema. Solo después de setenta minutos recibieron la primera tarjeta amarilla”, disparó el centrocampista en zona mixta.

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La irritación de Laimer con Omar no fue algo que surgió al final del partido: durante la primera parte, el austriaco ya había protestado en varias ocasiones sobre el campo, en particular por una acción de Lautaro Martínez que, según su criterio, merecía al menos una amonestación y que el árbitro dejó pasar sin sanción.

La queja de Laimer no se limitó a ese episodio puntual. En sus declaraciones a Sport1, el jugador extendió la crítica al manejo general del partido por parte del colegiado. “Por alguna razón, hoy en día ya no se reparten tarjetas amarillas. Sé que no debería preocuparme, porque no tiene sentido. Eso sí que lo complica”, añadió.

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El mediocampista austriaco protestó en el campo por una acción de Lautaro Martínez que, a su juicio, merecía una amonestación (REUTERS/Hannah Mckay)

Una reflexión que, aunque cargada de frustración, el propio Laimer intentó matizar al reconocer que Austria tampoco estuvo a la altura en todos los aspectos del juego: “Por supuesto, nosotros tampoco jugamos perfectamente. Si pierdes el balón innecesariamente, son extremadamente peligrosos en el contraataque”.

El reclamo arbitral tuvo respaldo desde afuera del campo. Peter Schmeichel, exportero danés del Manchester United, se sumó a las críticas en declaraciones a Fox Sports y señaló una jugada puntual que, a su entender, el VAR debería haber revisado. “Alexis Mac Allister comete falta sobre Xaver Schlager. Le da una patada por detrás. Eso es un tiro libre. El VAR debería haber intervenido. Eso me frustra un poco”, dijo Schmeichel.

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La acción a la que se refería el exarquero es la que precedió al primer gol del partido, convertido por Lionel Messi a los 38 minutos tras un centro rasante de Facundo Medina desde la izquierda. No obstante, no correspondía retroceder a ese punto de la secuencia para anular la acción.

Ese tanto tuvo una dimensión histórica que quedó en segundo plano ante la polémica arbitral: con esa anotación, Messi superó a Miroslav Klose —16 goles— y se asentó como el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales.

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Laimer reconoció que Austria tampoco jugó de forma perfecta, y destacó el peligro argentino ante pérdidas de balón (AP Foto/Julio Cortez)

El rosarino llegó al partido con la deuda de un penal fallado en los primeros minutos —su remate se fue sobre el palo izquierdo del arquero Alexander Schlager— y lo cerró con un doblete, ya que en la última jugada del encuentro definió con sutileza dentro del área para sellar el 2-0 definitivo, con lo que alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo.

Más allá del cruce con Omar, Laimer reservó un tono diferente para hablar de Messi. En declaraciones a ServusTV, el austriaco expresó su admiración por el capitán argentino: "Su control de balón, su último pase, su calma. Es increíble, aunque falló ese penalti al principio del partido. Es curioso ver cómo se queda quieto en cada partido. Cuando recibe el balón, puede marcar la diferencia. Es genial jugar contra los mejores jugadores del mundo."

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Con la victoria, Argentina llegó a seis puntos en el Grupo J y selló su clasificación a los 16avos de final del torneo. El combinado de Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Jordania en Dallas, en un partido que se disputará en simultáneo con el Austria-Argelia en Kansas City.