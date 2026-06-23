La fuerte discusión entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano: “Fracasada serás vos”

La discusión entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada escaló con insultos, chicanas y cuestionamientos personales (Video: GH, Telefe)

Un cruce entre Andrea del Boca y Solange Abraham derivó en uno de los enfrentamientos más tensos que dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en los últimos tiempos. Los insultos, las chicanas sobre el dinero y los cuestionamientos a las carreras de cada una volaron sin filtro, con la participación de la también participante Campanita como testigo y protagonista parcial del ida y vuelta que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El chispazo inicial llegó desde el lado de Sol, quien salió al cruce con una actitud desafiante. “Yo uso lo que quiero, ustedes son los que quieren dividir todo, yo voy a usar lo que se me da la gana. Mirá si esta gentuza pasada de cuarto de hora me va a dar órdenes, qué le pasó a las plantas oxidadas que buscan fama”, lanzó la participante, sin nombrar directamente a del Boca pero con una dirección clara. La respuesta de la actriz no tardó en llegar y fue igual de directa: “Patético piojo resucitado”, disparó.

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Desde ese momento, el intercambio escaló sin pausa. Sol apuntó a la trayectoria profesional de del Boca con una pregunta que funcionó como dardo: “¿Qué pasó que nadie la llama para una serie o actuación?”. La actriz, lejos de esquivar el golpe, le devolvió la pelota con la misma moneda: cuando Sol la llamó “fracasada”, del Boca respondió de inmediato: “Fracasada serás vos”.

El cruce entre Andrea del Boca y Solange Abraham se viralizó en redes sociales

El dinero entró en escena cuando Sol mencionó que ella no estaba “en la ruina”. Del Boca recogió el guante y lo convirtió en el eje de una de las réplicas más comentadas del cruce. “Porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero. Y yo me voy a casar con alguien de mucho dinero. Me voy a casar con alguien de mucho dinero y me voy a casar y no me voy a separar”, dijo la actriz, cantando, en una frase que muchos interpretaron como una referencia indirecta a la historia personal de Abraham.

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En el medio del cruce, Campanita sumó su propia cuota al preguntarle a del Boca cuándo había sido la última vez que apareció en televisión. La actriz reaccionó con una corrección que se volvió uno de los momentos más recordados del episodio: “A mí no me nombrés, yo no soy ‘la Andrea’, yo soy ANDREA DEL BOCA”. Campanita respondió con un elogio que también funcionó como remate: “Es un placer nombrarte si desde los 3 años estás en la TV, amada”. Sol cerró su parte del intercambio con otra chicana dirigida a del Boca: “Blanco y negro, la hora se te pasó, ¿qué pasó que Netflix no te llamó?”.

El trasfondo del enfrentamiento entre Sol y del Boca tiene capas que van más allá de la convivencia en la casa. La referencia de la actriz al dinero y al matrimonio tocó una fibra sensible en la historia de Abraham, cuya vida personal fue objeto de atención pública desde su reingreso al reality. Sol estuvo casada con Marcelo Da Corte, con quien se unió el 18 de abril de 2015 en una ceremonia con vestido de Gino Bogani y luna de miel en Dubái y las Islas Maldivas. La pareja vivía en Tortugas Polo Club y llevaba un estilo de vida de alto perfil. La separación llegó en 2023, luego de que Da Corte le confesara su homosexualidad. Tiempo después, él contrajo matrimonio con Lautaro Marchesini, su exentrenador personal.

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La referencia de Andrea del Boca al dinero y al matrimonio tocó la historia personal de Solange Abraham, que habló de su separación de Marcelo Da Corte en La Casa de los Famosos

Sobre ese episodio, Abraham habló abiertamente durante su paso por La Casa de los Famosos (Telemundo), el reality internacional donde participó de intercambio. “Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, contó Sol en aquella oportunidad. Y agregó: “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar me terminaron fortaleciendo”.