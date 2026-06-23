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Córdoba: un colectivo perdió el control, chocó contra un centro vecinal y derrumbó una de las paredes

Las autoridades aún investigan las circunstancias del hecho. La unidad también sufrió serios daños, aunque no se reportaron heridos

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Córdoba: un colectivero perdió el control del vehículo, chocó contra un centro vecinal y derrumbó una de las paredes
El parabrisas quedó quebrado y el paragolpes delantero se desprendió por los daños que sufrió la unidad tras el choque en Córdoba

Un colectivo de la línea 73 protagonizó un brutal accidente de tránsito en barrio Ameghino Norte, en la ciudad de Córdoba, luego de que el chofer perdió el control del vehículo y colisionó contra la pared de un centro vecinal.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Pedro Zanni y Félix Paz. Las causas que llevaron al conductor a perder el dominio de la unidad aún están por establecerse, según confirmaron las fuentes policiales.

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El impacto del transporte público contra el edificio fue de consideración. Como se puede apreciar en las imágenes que ilustran la nota, una esquina del centro vecinal quedó destruida por completo. Se vio dañada la unión, así como parte de la pared de ambos lados.

Córdoba: un colectivero perdió el control del vehículo, chocó contra un centro vecinal y derrumbó una de las paredes
El impacto del colectivo derrumbó una pared del centro vecinal y destruyó por completo una de sus esquinas

El parabrisas resultó quebrado y el paragolpes delantero se desprendió debido al impacto, dejando a la unidad con daños evidentes.

A pesar de la violencia del impacto, las autoridades no registraron personas lesionadas como consecuencia del choque. Tanto los pasajeros que viajaban en el colectivo como eventuales personas en los alrededores del centro vecinal resultaron ilesos.

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Hasta el momento no hay más novedades del caso. Se investigan las causas que llevaron al conductor a perder el control y terminar contra el centro vecinal. No se determinó si se realizaron exámenes toxicológicos ni la identidad del colectivero.

Un colectivo atropelló a un jubilado cuando cruzaba la calle

Un jubilado de 70 años quedó internado con pronóstico reservado en el Hospital Perrupato de San Martín, Mendoza, tras ser embestido por un colectivo mientras cruzaba por la senda peatonal en pleno centro del departamento. La víctima sufrió politraumatismos, un ACV hemorrágico y una leve contusión pulmonar. Sin embargo, días después murió.

El hecho tuvo lugar semanas atrás. Según pudo saber Infobae, ocurrió en la esquina de Boulogne Sur Mer y Las Heras. Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran al hombre en el momento en que inicia el cruce por la senda habilitada, cuando un colectivo lo embiste y lo proyecta varios metros por el aire.

El vehículo involucrado fue el interno 37 de la empresa Nueva Generación, un Mercedes Benz que transitaba por la avenida Leandro Alem en dirección este-oeste. Al ejecutar el giro hacia el sur por calle Las Heras, el rodado impactó contra el peatón identificado como S. A., de 70 años, que en ese instante atravesaba el paso habilitado. La colisión se produjo durante esa maniobra de giro a la izquierda.

Un jubilado de 70 años quedó internado con pronóstico reservado en Mendoza tras ser atropellado por un colectivo mientras cruzaba por la senda peatonal

A raíz del impacto, la víctima cayó sobre el pavimento varios metros hacia atrás. El material captado por las cámaras de la zona, atribuido a Radio Regional y difundido en redes sociales, expone la violencia del choque con total crudeza y generó una ola de consternación entre los vecinos del departamento mendocino.

El Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar y brindó las primeras atenciones al jubilado. Los médicos que lo evaluaron en la escena detectaron politraumatismos y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Perrupato, donde los profesionales de guardia confirmaron el ACV hemorrágico y la contusión pulmonar. El paciente quedó bajo observación con pronóstico reservado por el compromiso neurológico.

El chofer, identificado como S. R. M., de 44 años, no abandonó el lugar y se sometió a los controles de las autoridades. El dosaje de alcoholemia practicado por la Policía Vial arrojó 0,00 gramos por litro, lo que descartó el alcohol como factor del siniestro.

En el lugar actuaron efectivos de la Comisaría 12°, agentes de la Policía Vial y personal de la Policía Científica, quienes relevaron pruebas, tomaron registros fotográficos y realizaron las pericias técnicas para reconstruir el hecho. Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía de San Martín, que tiene a su cargo establecer las responsabilidades penales que pudieran recaer sobre el conductor de la unidad.

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