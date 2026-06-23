Kempes opinó sobre el presente de Messi y reveló cuál es la mayor virtud de la Selección argentina

Mario Kempes afirmó que la Selección argentina mantiene la esencia de Qatar 2022 y sostiene el mismo apetito competitivo rumbo al Mundial 2026

La Selección argentina atraviesa uno de los ciclos más exitosos de su historia y, para Mario Alberto Kempes, la principal explicación no pasa únicamente por la vigencia de Lionel Messi. El campeón del mundo en 1978 destacó la continuidad del proyecto liderado por Lionel Scaloni, la madurez alcanzada por el plantel y la fortaleza de un grupo que, según su mirada, mantiene intacta el hambre competitiva que lo llevó a conquistar el Mundial de Qatar.

Durante una entrevista con Infobae al Regreso, el Matador aseguró que el seleccionado conserva la esencia que lo llevó a la cima del fútbol mundial. “La selección no recuperó nada porque sigue siendo la misma de Qatar. Mantiene el mismo apetito deportivo, juega de la misma manera y tiene a un Messi renovado, recuperando esa segunda juventud de la que hablamos todos”, afirmó.

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La cercanía del cumpleaños número 39 del capitán argentino derivó en una de las definiciones más contundentes de la charla. “Messi está que se sale. Pero si bien es cierto que Messi no te va a ganar un campeonato, te lo va a ganar el equipo. Y este equipo sigue teniendo un funcionamiento extraordinario”, sostuvo.

Kempes sostuvo que Lionel Messi atraviesa un gran presente, pero remarcó que los campeonatos los gana el funcionamiento del equipo (EFE/Miguel Ángel Polo)

El liderazgo de Messi y la fuerza del grupo

Para Kempes, la influencia del capitán va mucho más allá de los goles o las asistencias. Su verdadero valor radica en la capacidad de inspirar al resto del plantel. “El liderazgo no pasa solamente por ser el capitán o por ser el que más habla. El líder es el que contagia a los compañeros cuando más se necesita”, explicó.

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En esa línea, remarcó que Messi continúa siendo la gran referencia del seleccionado, aunque advirtió que el éxito depende de una responsabilidad compartida.

“Messi es el gran referente de esta selección, pero los demás también tienen la obligación de ser protagonistas. Todos tienen que asumir responsabilidades dentro de la función que les toca cumplir”, señaló.

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La comparación con su propia experiencia mundialista surgió de manera inevitable. Kempes recordó que tenía 22 años cuando levantó la Copa del Mundo en 1978 y contrastó aquella realidad con la actualidad del capitán argentino.

“Messi tiene casi 17 años más de los que tenía yo cuando fui campeón. Para muchos, llegar a los 39 años es una losa pesada. Pero él es diferente. Siempre entendió cómo administrar los esfuerzos y cuando aparece sigue haciendo disfrutar a la gente”, analizó.

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Kempes explicó que el liderazgo de Messi en la Selección argentina se apoya en su capacidad de contagiar a sus compañeros cuando más lo necesitan (IMAGN IMAGES vía Reuters/Troy Taormina)

Scaloni y la construcción de una selección sin fisuras

Consultado por el trabajo de Lionel Scaloni, Kempes destacó la capacidad del entrenador para gestionar un grupo de futbolistas de distintas generaciones y consolidar una identidad colectiva.

“La confianza, la forma de hablar y la cercanía tienen mucho que ver. Cuando las cosas salen bien es más fácil trabajar, pero Scaloni construyó algo muy importante: primero armó un gran grupo y después un gran equipo”, explicó.

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El ex delantero también elogió el clima interno que se percibe dentro del plantel. “No se ven manzanas podridas. Eso es fundamental para sostener un proceso tan exitoso durante tantos años”, afirmó.

Al ser consultado sobre posibles similitudes con César Luis Menotti, el técnico campeón del mundo en 1978, Kempes consideró que existen puntos de contacto en la forma de transmitir ideas. “Lo importante es hacerse entender con pocas palabras y lograr que todos trabajen detrás de una misma idea”, resumió.

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Kempes elogió a Lionel Scaloni por construir primero un gran grupo y después un gran equipo con una identidad colectiva definida (Reuters/Maria Lysaker)

La advertencia de cara al Mundial

A pesar del gran momento del seleccionado, Kempes evitó caer en triunfalismos y recordó que la historia reciente ofrece lecciones valiosas.

“La selección alcanzó un estado de madurez muy importante, pero no se puede descuidar. Un Mundial es completamente distinto a cualquier otro torneo”, advirtió.

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Y agregó una referencia directa al debut en Qatar 2022. “Si Argentina entra relajada, puede pasar lo mismo que pasó contra Arabia Saudita. La confianza excesiva puede ser peligrosa”.

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