A un año del arresto de Pecho de Rata y Gamboa: Costa Rica refuerza su ofensiva contra el crimen organizado

Celso Gamboa y “Pecho de Rata”, fueron extraditados el 20 de marzo de 2026, tras unos meses en prisión. / (Imagen realizada con IA)

La madrugada del 23 de junio de 2025 marcó un punto de inflexión en la justicia costarricense con la detención simultánea de Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, dos figuras centrales en el mayor proceso de extradición de la historia reciente del país.

El operativo desplegado en Limón y Escazú no solo desarticuló una de las redes criminales más poderosas del Caribe Sur, sino que estrenó el nuevo marco constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por otros Estados.

La operación, desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Costa Rica, movilizó a cientos de agentes y concentró sus esfuerzos en la provincia de Limón, epicentro de la influencia de López Vega.

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De acuerdo con información de CR Hoy, la captura de ambos sospechosos se efectuó tras una intensa coordinación de inteligencia y vigilancia, que incluyó 130 allanamientos en distintos puntos del país.

El despliegue fue considerado por las autoridades como el más grande registrado hasta la fecha en territorio costarricense para combatir el tráfico internacional de drogas y el lavado de activos.

López Vega fue localizado y arrestado en un restaurante de su propiedad, ubicado sobre la ruta 36 en Cahuita, señalado como su centro de operaciones.

Mientras tanto, Gamboa Sánchez fue interceptado al salir de una residencia en Escazú, tras una orden de captura internacional que sorprendió al propio equipo de Interpol Costa Rica, según detalló CR Hoy.

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La jornada estuvo marcada por la urgencia: no hubo tiempo de preparación ni de vigilancia previa. El jefe del equipo relató que “había que organizar el trabajo y encontrarlo”, mientras la noticia de la detención de otros implicados amenazaba la efectividad del operativo.

Pecho de Rata fue arrestado en un restaurante de su propiedad en Cahuita, sobre la ruta 36, que las autoridades señalaban como centro de operaciones./ (CR HOY)

Ambos arrestos se produjeron en cuestión de horas y, meses después, representaron los primeros procesos de extradición bajo la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, aprobada en 2025.

Pecho de Rata era identificado por las autoridades como un operador clave para el Clan del Golfo de Colombia y el Cártel de Sinaloa de México. Su función central era asegurar el tráfico de cocaína mediante la recepción de embarcaciones marítimas y la utilización de pistas clandestinas para vuelos procedentes de Sudamérica. La estructura financiera de la organización incluía la compra de bienes de lujo y la administración de comercios y propiedades a través de familiares y testaferros.

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El expediente judicial estadounidense vinculó a López Vega con una red logística transnacional, apoyada por comunicaciones interceptadas y testigos colaboradores que confirmaron su participación en múltiples operaciones de narcotráfico desde 2008. Uno de los aspectos más delicados de la investigación fue la mención de una supuesta alianza entre López Vega y Gamboa Sánchez, quien fungía como su abogado y habría facilitado protección legal y maniobras financieras para la organización.

CR Hoy reportó que la detención de Gamboa Sánchez exigió medidas de seguridad adicionales, dadas su trayectoria como fiscal, magistrado y ministro de Seguridad, así como sus contactos en el sistema judicial. El operativo debió esperar a que el exmagistrado saliera a la vía pública, donde fue interceptado en un vehículo distinto al habitual y sin escoltas, lo que dificultó su identificación inicial.

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El exmagistrado, Celso Gamboa, fue extraditado con un amplio operativo, debido a sus influencias en el sistema de justicia costarricense./ (LaTeja.cr)

Ambos detenidos permanecieron meses en centros de máxima seguridad en Costa Rica mientras sus defensas promovían recursos legales para evitar la extradición. Finalmente, el 20 de marzo de 2026, López Vega y Gamboa Sánchez fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados en la misma aeronave a Texas, donde enfrentan cargos por conspiración para el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero ante el Tribunal Federal del Distrito Este. De acuerdo con la acusación, su libertad representaba una amenaza directa para los procesos judiciales internacionales en curso.

El caso desencadenó una serie de operativos adicionales. Hoy, a un año de aquellas capturas, las autoridades costarricenses ejecutaron nuevos allanamientos para desmantelar las redes que continuaron operando tras la extradición de los líderes. Los esfuerzos se concentran en la desarticulación de la estructura financiera y logística que sostuvo el control criminal en el Caribe Sur durante más de una década.

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El impacto de la caída de Pecho de Rata y Celso Gamboa se refleja en el rediseño de la cooperación internacional en materia de extradición y en la presión judicial contra los principales cabecillas del narcotráfico costarricense. Como describió un investigador citado por CR Hoy, “fue un día que nunca vamos a olvidar”.