El presidente Arévalo dice que Guatemala esperará el escrutinio oficial antes de felicitar en Perú y Colombia

Bernardo Arévalo dijo que Guatemala no felicitará a los candidatos que lideran las votaciones en Perú y Colombia hasta que las autoridades electorales formalicen los resultados. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo dijo que Guatemala no felicitará a los candidatos que encabezan las votaciones en Perú y Colombia hasta que las autoridades electorales formalicen los resultados, una postura que vinculó con la necesidad de preservar la gobernabilidad en países donde los márgenes son muy estrechos y los desenlaces siguen en disputa.

Arévalo sostuvo que ese criterio se aplica en ambos casos porque las diferencias de votos son inferiores o cercanas al 1%, con electorados divididos casi en mitades. Según explicó, el Gobierno guatemalteco solo se pronuncia cuando el tribunal electoral correspondiente se manifiesta o cuando una de las partes concede de forma automática la elección.

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Consultado en una conferencia de prensa sobre la falta de un contacto público con el nuevo presidente de Colombia y sobre la postura de Guatemala ante las elecciones colombianas, el mandatario respondió que aún no existe una definición oficial. Señaló que, si el escrutinio confirma como ganador al candidato Del Espriella, entonces enviará las felicitaciones correspondientes.

La misma posición, afirmó, rige para Perú. Arévalo dijo que la autoridad electoral peruana todavía no había definido al ganador y remarcó que no son las encuestas a boca de urna ni otros mecanismos preliminares los que determinan el resultado, sino el escrutinio oficial anunciado por la autoridad competente.

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foto para ilustrar: Guatemala's President Bernardo Arevalo arrives to attend a meeting of heads of state and government to commemorate the bicentennial of the 1826 Amphictyonic Congress of Panama, at the Bolivar Palace in Panama City, Panama, June 22, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Arévalo vinculó los comicios disputados con la estabilidad democrática

El mandatario respondió de forma directa que Guatemala aguardará la proclamación oficial antes de reconocer a un vencedor en Perú o Colombia. Añadió que esa conducta se ha mantenido con gobiernos de distinto signo político y que el tratamiento diplomático posterior se activa una vez que existe una definición formal.

Arévalo reveló además que la situación electoral en ambos países fue uno de los asuntos abordados en una reunión privada de presidentes en Panamá, en el marco de su visita. Explicó que allí se discutió cómo deben actuar ganadores y perdedores cuando los resultados son altamente cuestionados o se resuelven por márgenes mínimos.

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Según su descripción, la preocupación central fue la responsabilidad recíproca de la dirigencia política para no alterar la gobernabilidad. Dijo que, en escenarios de división casi del 50%, la conducta de ambos lados resulta determinante para evitar tensiones institucionales.

La reunión en Panamá giró sobre multilateralismo, democracia y cooperación

Arévalo detalló que la jornada en Panamá comenzó con una discusión a puerta cerrada entre presidentes, vicepresidentes y cancilleres. El eje fue revisar qué significa hoy, 200 años después del congreso convocado tras los procesos de independencia, construir mecanismos de colaboración entre las repúblicas de la región.

En esa conversación, indicó, hubo insistencia en la vigencia de ese legado para sostener el multilateralismo en América Latina y en el hemisferio. También mencionó tres compromisos planteados como centrales: la democracia, un sistema internacional basado en derechos y el diálogo con la cooperación como estrategia compartida de desarrollo.

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El presidente agregó que durante la mañana hubo oportunidades para reuniones y conversaciones con jefes de Estado y cancilleres presentes en el encuentro. Más tarde, después de una ceremonia protocolaria, participó en la inauguración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Sobre Colombia, insistió en que la posición guatemalteca no responde a afinidades ideológicas. Dijo que el reconocimiento llegará únicamente cuando concluya el escrutinio del instituto electoral colombiano o cuando haya una concesión expresa del resultado por la otra parte.

Sobre Perú, repitió que la definición corresponde exclusivamente a la autoridad electoral responsable del conteo. Solo entonces, afirmó, Guatemala emitirá las felicitaciones del caso e iniciará el trato habitual con el gobierno que resulte confirmado.

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El presidente Bernardo Arévalo cuestionó la legalidad de Walter Mazariegos

en paralelo, el presidente Bernardo Arévalo cuestionó que Walter Mazariegos pueda asumir un nuevo período como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para 2026-2030, al sostener que el reelecto no cumple requisitos legales y que su juramentación del 1 de julio quedaría en riesgo.

Según el mandatario, la Contraloría General de Cuentas ya determinó que Mazariegos no tiene finiquito vigente, un documento necesario para ejercer cargos públicos, y además enfrenta 17 denuncias ante el Ministerio Público, lo que complicaría el acto de toma de posesión.

“Desde el punto de vista que nosotros entendemos, no va a poder tomar posesión el día”, dijo Arévalo al referirse al escenario legal del rector reelecto.

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El presidente afirmó que la Usac debe contar con autoridades electas mediante procesos “verdaderamente legales y legítimos”. Sus declaraciones se sumaron a señalamientos de la Contraloría, el Ministerio Público y sectores universitarios opositores, que han cuestionado la elección con la que Mazariegos fue declarado reelecto el 8 de abril en Antigua Guatemala.