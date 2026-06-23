Qué pasará con la basura de los festejos del Mundial en CDMX: así se reciclarán y evitar desechos en Paseo de la Reforma (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de medidas para evitar la acumulación de basura en el centro capitalino por los triunfos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, principalmente en Paseo de la Reforma —zona donde los fanáticos se han congregado después de cada partido— y así mantener las calles limpias.

Las autoridades prevén recuperar materiales como botellas de plástico y envases multicapa para integrarlos a procesos de economía circular y convertirlos en mobiliario urbano para espacios públicos. El reciclaje de basura que dejen los festejos del Mundial en la Ciudad de México se concentrará en una estrategia de separación de residuos.

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Como parte del operativo en la Ciudad de México, las autoridades instalarán 756 contenedores para separar residuos en 252 puntos estratégicos. De ese total, 600 estarán en Paseo de la Reforma.

Reciclarán residuos que dejen las celebraciones por el Mundial 2026

Brugada llamó a la población a distribuirse entre los distintos puntos habilitados y a vivir la fiesta mundialista ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina detalló que se habilitarán 48 espacios públicos para la celebración del torneo en toda la ciudad. El plan incluye 18 puntos sobre Reforma, nueve pantallas en las inmediaciones del Zócalo, tres en la Alameda Central, tres escenarios en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución, así como 18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.

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Brugada llamó a la población a distribuirse entre los distintos puntos habilitados y a vivir la fiesta mundialista con responsabilidad. También pidió privilegiar la convivencia familiar y evitar el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias.

La campaña ambiental “La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad” contempla la instalación de contenedores para separación de residuos en puntos de alta afluencia. De ese total, 600 estarán en Reforma para atender las celebraciones previstas en esa zona.

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Así quedaron las calles de Paseo de la Reforma tras los festejos del Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Alvarez Ícaza, explicó que la estrategia busca promover la correcta separación de residuos durante los festejos futboleros. Añadió que la meta institucional es alcanzar un aprovechamiento de residuos de 50% para 2030.

Entre los materiales que se busca recuperar están botellas de plástico, envases multicapa y otros residuos reciclables. La funcionaria indicó que esos materiales podrán reincorporarse a procesos de reciclaje para fabricar mobiliario urbano.

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Ese equipamiento se destinará a parques, Utopías, el Jardín Flotante y otras áreas recreativas de la capital. Brugada sostuvo además que la basura no debe verse como un desecho sin valor, sino como un recurso que puede incorporarse a la economía circular.

Las autoridades buscarán que no haya basura en las calles de la CDMX tras los festejos mundialistas ( REUTERS/Raquel Cunha)

En los Festivales Futboleros y el Fan Fest del Zócalo ya se instalaron 52 módulos de separación, equivalentes a 156 contenedores. A esa infraestructura se sumarán 200 módulos adicionales en Reforma, es decir, 600 contenedores distribuidos entre la Puerta de los Leones y el Eje Central.

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El refuerzo de la campaña llega después de las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana, que dejaron 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico el jueves 18 de junio. Con ese antecedente, el gobierno capitalino busca ordenar la disposición de desechos en las concentraciones previstas para este miércoles a las 19:00 horas, cuando se proyectará el partido entre México y Chequia en las 18 pantallas instaladas en Reforma.

El operativo también contempla 180 baños móviles a lo largo de esa avenida para evitar que los asistentes usen camellones y jardineras como sanitarios. En paralelo, las autoridades difundirán mensajes en espacios públicos y pantallas informativas para pedir que la basura se deposite en los contenedores colocados en los puntos de celebración.

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