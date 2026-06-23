México

Qué pasará con la basura de los festejos del Mundial en CDMX: así se reciclarán y evitar desechos en Paseo de la Reforma

Las autoridades implementarán un plan de acción para evitar que se acumule la basura en las calles capitalinas por la euforia mundialista

Guardar
Google icon
Qué pasará con la basura de los festejos del Mundial en CDMX: así se reciclarán y evitar desechos en Paseo de la Reforma (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Qué pasará con la basura de los festejos del Mundial en CDMX: así se reciclarán y evitar desechos en Paseo de la Reforma (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de medidas para evitar la acumulación de basura en el centro capitalino por los triunfos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, principalmente en Paseo de la Reforma —zona donde los fanáticos se han congregado después de cada partido— y así mantener las calles limpias.

Las autoridades prevén recuperar materiales como botellas de plástico y envases multicapa para integrarlos a procesos de economía circular y convertirlos en mobiliario urbano para espacios públicos. El reciclaje de basura que dejen los festejos del Mundial en la Ciudad de México se concentrará en una estrategia de separación de residuos.

PUBLICIDAD

Como parte del operativo en la Ciudad de México, las autoridades instalarán 756 contenedores para separar residuos en 252 puntos estratégicos. De ese total, 600 estarán en Paseo de la Reforma.

Reciclarán residuos que dejen las celebraciones por el Mundial 2026

Brugada llamó a la población a distribuirse entre los distintos puntos habilitados y a vivir la fiesta mundialista ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Brugada llamó a la población a distribuirse entre los distintos puntos habilitados y a vivir la fiesta mundialista ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina detalló que se habilitarán 48 espacios públicos para la celebración del torneo en toda la ciudad. El plan incluye 18 puntos sobre Reforma, nueve pantallas en las inmediaciones del Zócalo, tres en la Alameda Central, tres escenarios en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución, así como 18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.

PUBLICIDAD

Brugada llamó a la población a distribuirse entre los distintos puntos habilitados y a vivir la fiesta mundialista con responsabilidad. También pidió privilegiar la convivencia familiar y evitar el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias.

La campaña ambiental “La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad” contempla la instalación de contenedores para separación de residuos en puntos de alta afluencia. De ese total, 600 estarán en Reforma para atender las celebraciones previstas en esa zona.

Así quedaron las calles de Paseo de la Reforma tras los festejos del Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX
Así quedaron las calles de Paseo de la Reforma tras los festejos del Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Alvarez Ícaza, explicó que la estrategia busca promover la correcta separación de residuos durante los festejos futboleros. Añadió que la meta institucional es alcanzar un aprovechamiento de residuos de 50% para 2030.

Entre los materiales que se busca recuperar están botellas de plástico, envases multicapa y otros residuos reciclables. La funcionaria indicó que esos materiales podrán reincorporarse a procesos de reciclaje para fabricar mobiliario urbano.

Ese equipamiento se destinará a parques, Utopías, el Jardín Flotante y otras áreas recreativas de la capital. Brugada sostuvo además que la basura no debe verse como un desecho sin valor, sino como un recurso que puede incorporarse a la economía circular.

Las autoridades buscarán que no haya basura en las calles de la CDMX tras los festejos mundialistas ( REUTERS/Raquel Cunha)
Las autoridades buscarán que no haya basura en las calles de la CDMX tras los festejos mundialistas ( REUTERS/Raquel Cunha)

En los Festivales Futboleros y el Fan Fest del Zócalo ya se instalaron 52 módulos de separación, equivalentes a 156 contenedores. A esa infraestructura se sumarán 200 módulos adicionales en Reforma, es decir, 600 contenedores distribuidos entre la Puerta de los Leones y el Eje Central.

El refuerzo de la campaña llega después de las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana, que dejaron 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico el jueves 18 de junio. Con ese antecedente, el gobierno capitalino busca ordenar la disposición de desechos en las concentraciones previstas para este miércoles a las 19:00 horas, cuando se proyectará el partido entre México y Chequia en las 18 pantallas instaladas en Reforma.

El operativo también contempla 180 baños móviles a lo largo de esa avenida para evitar que los asistentes usen camellones y jardineras como sanitarios. En paralelo, las autoridades difundirán mensajes en espacios públicos y pantallas informativas para pedir que la basura se deposite en los contenedores colocados en los puntos de celebración.

Temas Relacionados

Paseo de la ReformaCDMXMundial 2026Ángel de la Independenciamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Ambos equipos saldrán por el triunfo para sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos, tras perder en su debut contra Ghana e Inglaterra

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Reconocen al oro verde: IMPI otorga medidas a favor del Aguacate Franja Michoacán

Esta declaratoria ampara la producción de la variedad Hass en una zona delimitada del estado

Reconocen al oro verde: IMPI otorga medidas a favor del Aguacate Franja Michoacán

Roberto Lazzeri llega a Washington para asumir embajada de México en EEUU, estos son los tres ejes principales de su agenda

El nuevo diplomático llega a Estados Unidos previo a la revisión del T-MEC el próximo 1 de julio

Roberto Lazzeri llega a Washington para asumir embajada de México en EEUU, estos son los tres ejes principales de su agenda

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

A partir de qué día de julio será suspendida mi línea de celular sino realizo mi registro

De acuerdo con las autoridades el objetivo principal de esta medida es combatir delitos como el fraude la extorsión y el secuestro

A partir de qué día de julio será suspendida mi línea de celular sino realizo mi registro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

Semar confirma detención de 12 narcomenudistas en Jiutepec, Morelos: nueve tenían antecedentes penales

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta de medicamentos controlados en un tianguis de la CDMX

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara explota contra Sergio Mayer por querer lucrar con ella: “Siempre ha sido traicionero”

Wendy Guevara explota contra Sergio Mayer por querer lucrar con ella: “Siempre ha sido traicionero”

Eiza Gónzalez confiesa cómo manejó el rechazo antes del éxito en Hollywood

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

DEPORTES

Panamá vs Croacia en VIVO: comienza el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 desde el Estadio Toronto

Panamá vs Croacia en VIVO: comienza el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 desde el Estadio Toronto

Comienzan cierres y colocación de pantallas en Paseo de la Reforma para festejos del México vs Chequia

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante República Checa

Seguridad reforzada para el México vs Chequia: CDMX lanza operativo con más de 7500 policías

Alexis Vega responde a quienes critican el juego de México en el Mundial 2026: “Lo importante es sacar el resultado”