Luisa Albinoni habló de su relación con Carlos Menem: “Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no”

La actriz visitó El ejército de la mañana por Bondi Live y se refirió a los rumores de romance con el expresidente (Video: El ejército de la mañana/ Bondi Live)

En su visita al ciclo El ejército de la mañana por Bondi Live, Luisa Albinoni se refirió a los rumores sobre un supuesto romance con Carlos Menem que comenzaron en los años 80 y volvieron luego del divorcio de él con Cecilia Bolocco. La actriz detalló cómo fue realmente su vínculo con el expresidente, repasó el origen de la versión mediática, la reacción del propio Menem y los motivos ideológicos que la llevaron a rechazar una propuesta política clave durante la campaña de la “revolución productiva”.

La conversación arrancó con una referencia directa del periodista Fefe Bongiorno a un viejo tuit de Jorge Rial, donde aseguraba que Albinoni iba a casarse con Menem. La actriz admitió que conocía esa versión y que desde hace años debe responder preguntas sobre el tema. Explicó que, cuando el rumor tomó fuerza, primero habló con Menem y él le propuso seguir con el juego en tono divertido. “A Carlos le pareció simpático y divertido seguir con eso. Y yo lo seguí como un juego. Nadie me creyó”, recordó Albinoni, marcando el tono distendido con el que ambos manejaron la situación.

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“A Carlos le pareció simpático y divertido seguir con ese rumor. Y yo lo seguí como un juego. Nadie me creyó”, contó la actriz

Albinoni relató que conocía a Menem desde la época en que él era gobernador de La Rioja. Reveló que Menem le ofreció ser la cara visible de una campaña publicitaria vinculada a la “revolución productiva”, consigna central del candidato en 1989, pero ella optó por rechazar la propuesta. La revolución productiva fue la principal promesa de campaña de Menem en 1989 y proponía transformar a una Argentina estancada y en hiperinflación hacia una economía de libre mercado y producción industrial. En la práctica, se implementó mediante un drástico programa de reformas neoliberales y desregulación económica.

Consultada sobre los motivos de su negativa, Luisa Albinoni fue tajante: “Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no. Cuestiones mías, ideológicas, con las que no entro”. La actriz destacó que las discrepancias con Menem eran frecuentes. “Discutía mucho con él. Muy inteligente”, resumió.

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“Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no. Cuestiones mías, ideológicas, con las que no entro”, reconoció Luisa Albinoni sobre el ofrecimiento del expresidente Carlos Menem

Albinoni aclaró que solía visitar a Menem en compañía de figuras como el representante Pepe Parada y Armando Gostanián, ex titular de la Casa de la Moneda. Aprovechó para desmentir versiones sobre otros supuestos romances, como el que la vinculó a la etapa posterior a la separación de Menem de Cecilia Bolocco. “Ya estaba separado de Bolocco, que ahí me enchufaron otra también”, ironizó. Al hablar sobre el expresidente, remarcó que lo que más admiraba. “Era inteligente y un caballero. Y si lo de abajo acompaña, bienvenido sea”, bromeó en tono distendido.

En Desayuno americano (América TV), la comediante había profundizado en ese vínculo. “Fue una historia de amor y amistad, de amistad más que nada. Fue una gran persona, tengo un gran recuerdo de él, fuimos y vinimos. Lo conocí hace muchísimos años: la primera vez que lo vi fue en un local de comidas árabes muy conocido, que frecuentábamos con Porcel (Jorge) y Gerardo (Sofovich) y nos encontrábamos ahí con toda su familia. Eso fue en los ’80, linda época. Menem era muy amigo de Gerardo y del Gordo Porcel“.

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“Siempre hubo una atracción entre los dos. Me conocía porque mi papá era sindicalista radical y era muy conocido. Menem era muy caballero, muy seductor. Tenía mucho carisma, era muy sexy. Yo lo visitaba cuando estaba en la quinta de Gostanián, donde estaba detenido y ya estaba separado de Bolocco“, detalló en aquella oportunidad.

"Menem era muy caballero, muy seductor. Tenía mucho carisma, era muy sexy. Yo lo visitaba cuando estaba en la quinta de Gostanián, donde estaba detenido y ya estaba separado de Bolocco“, había recordado (Crédito: Agencia Coral)

También Luisa había hablado de su vínculo cercano con Menem en 2022, cuando Santiago del Moro la interrogó durante MasterChef Celebrity aprovechando una consigna culinaria relacionada con Medio Oriente. El conductor le preguntó directamente por su vínculo con Menem. Albinoni insistió en la amistad y volvió a destacar el perfil personal del exmandatario. Reconoció que discutían mucho y que nunca coincidían en política, pero que Menem solía intentar reconciliarse con gestos simpáticos, como regalarle bombones.

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Durante la entrevista, Albinoni también se refirió al contexto de la vida privada de Carlos Menem, recordando que el ex presidente fue protagonista de cenas y encuentros con figuras del espectáculo, muchas veces organizadas por Moria Casán. Además de sus dos esposas legales, Zulema Yoma y Cecilia Bolocco, Menem fue vinculado sentimentalmente a varias mujeres de la farándula argentina, aunque pocas reconocieron públicamente una relación. En el caso de Albinoni, la actriz insistió en que fue “amiga, sobre todo amiga”, despejando cualquier especulación sobre un noviazgo.