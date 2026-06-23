El Salvador

CEPA inaugura nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador con una inversión de $50 millones

La obra, financiada con 50 millones de dólares, incorpora 24 mil metros cuadrados, una nueva zona de migración y aduanas, y ocho bandas adicionales para equipaje, con un plazo de ejecución de ocho meses

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Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), inauguró este martes la nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en el departamento de La Paz, una obra que promete reducción en los tiempos de espera de la mano de la ampliación de los sistemas de seguridad con alta tecnología.

La nueva infraestructura aeroportuaria, que representa una inversión de $50 millones financiada completamente con fondos de CEPA, se completó en un periodo de ocho meses y forma parte de un portafolio de inversiones estratégicas superiores a $320 millones.

El proyecto, ubicado en el principal aeropuerto de El Salvador, responde al crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros, busca posicionar al país como líder regional en capacidad y modernización aeroportuaria.

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Federico Anliker, presidente de la Autónoma, explicó que la terminal abarca 24 mil metros cuadrados de construcción, incluyendo áreas operativas, una nueva estación de migración, bandas de equipaje y una renovada área de aduanas.

Esta nueva terminal consiste en 24 mil metros cuadrados de construcción entre áreas operativas, áreas de nuevas de llegadas de pasajeros y esta terminal donde nos encontramos, donde está la nueva migración, nuevas bandas de equipaje y nueva área de aduanas. Esta obra contempla todas las comodidades para poder suplir la demanda de aquí a diez años de todos los pasajeros que están viniendo a nuestro país”, declaró Anliker durante la inauguración.

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Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La terminal de llegadas, que hoy recibió su primer vuelo de American Airlines procedente de Miami con 172 pasajeros, se encuentra lista para atender 20 vuelos en su primer día de operaciones.

El aumento de la capacidad operativa permitirá que el aeropuerto procese hasta 4,500 pasajeros por hora a través de los 73 puntos migratorios distribuidos en todo el complejo.

Ampliación del área de Check-in

Con la inauguración de la nueva terminal, el área de check-in amplió sus puntos de servicio, pasando de 82 a 122 posiciones de atención. Esta expansión facilita la llegada de nuevas aerolíneas internacionales, lo que fomenta la conectividad del país y fortalece la oferta aérea para los usuarios. El incremento en la capacidad de atención responde al crecimiento sostenido de la demanda.

La obra generó 2,000 empleos directos e indirectos. “Esto va a venir a potenciar nuestro aeropuerto y a posicionarnos como el aeropuerto más grande, más moderno y más eficiente de toda la región centroamericana”, expresó el funcionario.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Reducción de tiempos de espera

La nueva terminal se diseñó bajo los estándares internacionales de aviación, con el objetivo de optimizar el flujo de pasajeros. El tiempo regular de trámite, desde el desembarque hasta la salida del aeropuerto, se reduce a 30 minutos o menos, superando los estándares internacionales que establecen un máximo de 45 minutos.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Enfoque de inclusión social

La terminal incorpora el concepto Family Friendly, para agilizar los trámites de grupos familiares y personas con movilidad reducida. Esta innovación elimina la necesidad de filas convencionales, busca garantizar una experiencia cómoda y accesible para todos los usuarios.

Anliker resaltó que la terminal es también pet friendly. “Tenemos líneas especializadas para atender a niños, adultos mayores, personas con discapacidades y también somos una terminal pet friendly. Hemos pensado también en las mascotas de las familias”, afirmó.

Con una recepción promedio de 6,000 pasajeros diarios, la infraestructura tecnológica y de seguridad instalada permite una atención eficiente.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Modernización en sistemas de seguridad

El nuevo edificio incorpora sistemas de escaneo Orion, capaces de generar imágenes en doble vista y realizar inspecciones exhaustivas del equipaje en solo segundos.

De forma paralela se sumó un dispositivo canino robótico equipado con un analizador de sustancias, preparado para descartar o confirmar alertas sospechosas en minutos.

“La Dirección General de Aduanas también tiene cuatro mostradores dobles, ocho personas atendiendo con última tecnología de escáneres. Tenemos un perrito robot sumamente tecnológico a la orden del día para detectar hasta 13 mil sustancias ilícitas”, explicó Anliker.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En el área de manejo de equipaje, El Salvador se coloca a la vanguardia regional, incrementando la capacidad técnica de 6,000 a 16,500 maletas por hora gracias a la instalación de ocho nuevas bandas, para un total de doce en todo el aeropuerto.

La modernización integral posiciona al Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero como el de mayor capacidad de procesamiento diario de equipaje en Centroamérica y fortalece su proyección como puerta de entrada moderna y eficiente para visitantes nacionales e internacionales.

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